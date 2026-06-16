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Kontroly na letisku v súvislosti so slintačkou a krívačkou končia

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Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

BRATISLAVA - Opatrenia, ktoré prijala Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR 23. marca 2026, a to zákaz dovozu nespracovaných živočíšnych produktov v osobnej batožine cestujúcich, aby sa zabránilo zavlečeniu slintačky a krívačky z Cypru a z Grécka (ostrov Lesbos), sú zrušené. Informovala o tom ŠVPS.

To podľa nej znamená, že od tohto týždňa sú náhodné kontroly osobnej batožiny cestujúcich v príletoch z ostrova Lesbos a Cypru regionálnymi úradnými veterinárnymi lekármi v spolupráci s finančnou správou a dezinfekčné rohože na letisku minulosťou. Cyprus a Grécko prijali účinné opatrenia a momentálne je situácia zastabilizovaná.

„Naďalej však vyzývame cestujúcich, aby sa pri svojich cestách na Cyprus či ostrov Lesbos vyvarovali dovozu nespracovaných živočíšnych produktov z Grécka a Cypru, čím sa minimalizuje eventuálne riziko sekundárneho prenosu nákazlivých chorôb na územie SR,“ dodala veterinárna a potravinová správa.

Viac o téme: KontrolyGréckoCyprusŠVPSSlintačka a krívačkaSLAK
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