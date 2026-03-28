Sexi modelka z Playboya lákala cez zoznamky starších mužov: ŠOK po rande! Hrozí jej až 11 rokov vo väzení

LOS ANGELES - Izraelská modelka a influencerka Adva Lavie, ktorá pôsobí v Los Angeles a objavila sa v magazínoch Playboy či Penthouse, čelí vážnym obvineniam. Podľa prokuratúry mala medzi rokmi 2023 a 2025 cielene vyhľadávať starších a bohatých mužov cez zoznamovacie aplikácie, predstierať romantický záujem a následne ich okrádať. Ak ju súd uzná vinnou zo všetkých bodov obžaloby, hrozí jej až 11 rokov a osem mesiacov väzenia.
Lavie, známa aj pod menom Mia Ventura, mala podľa vyšetrovateľov vystupovať ako „priateľka alebo spoločnosť“ pre starších mužov, ktorých navštevovala v luxusných autách – Porsche Macan či bielom Mercedese. Po získaní ich dôvery mala z ich domov odnášať hotovosť, zlato a značkové predmety. Polícia uviedla, že identifikovala najmenej päť obetí, no v posledných mesiacoch sa prihlásilo viac ako desať ďalších ľudí, ktorí tvrdia, že sa stali terčom podobného konania.
Sudca tento týždeň rozhodol, že existuje dostatok dôkazov na začatie plnohodnotného trestného procesu. Lavie čelí šiestim závažným obvineniam, vrátane dvoch prípadov neoprávneného použitia osobných údajov, dvoch prípadov veľkej krádeže a dvom obvineniam z vlámania do obydlia, pričom jedno z nich sa týka situácie, keď bola v dome prítomná osoba.
Prípad pôjde pred súd
Losangeleský okresný prokurátor Nathan J. Hochman uviedol, že prípad teraz poputuje pred porotu. „Na súde dokážeme, že obžalovaná zneužila dôveru, ktorú si vybudovala cez online zoznamky, aby sa dostala do domov svojich obetí a okradla ich. Jej schopnosť manipulovať ľudí sa týmto končí,“ vyhlásil. Lavie v decembri vyhlásila, že je nevinná. Momentálne je na slobode s monitorovacím náramkom a čaká ju ďalšie pojednávanie naplánované na 6. apríla.
Vyšetrovatelia tvrdia, že influencerka si cielene budovala obraz úspešnej a bohatej ženy – pózovala s luxusnými autami, drahými kabelkami a na exotických dovolenkách. Podľa niektorých obetí práve tento imidž prispel k tomu, že jej dôverovali.
Okrem starších mužov je Lavie podozrivá aj z krádeží od mladších žien žijúcich v bohatých štvrtiach Los Angeles, vrátane West Hollywoodu a Beverly Hills. Polícia už v októbri minulého roka vydala varovanie, v ktorom ju označila za podozrivú zo série vlámaní a upozornila, že „cieli na starších mužov“ prostredníctvom zoznamovacích aplikácií.