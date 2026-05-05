Prelomový objav? Vedci konečne odhalili, prečo TENTO hmyz lieta hore‑dole ako šialený!

LONDÝN - Vedci odhalili, prečo podenky pri rojení vykonávajú svoj podivuhodný tanec vo vzduchu: zvislý let hore a dole pomáha samcom rozlíšiť samice v kŕdli a zvyšuje ich šancu na rozmnoženie. Vyplýva to z nového výskumu, o ktorom informoval denník The Guardian.
Podenka patrí k najstarším okrídleným hmyzom na svete – objavili sa asi pred 300 miliónmi rokov, teda dávno pred érou dinosaurov. Ich telesná stavba sa od ich predkov, navždy uchovaných vo forme fosílií, zmenila len minimálne. Spomína sa o nich dokonca aj Epos o Gilgamešovi, jedno z najstarších literárnych diel ľudskej histórie. Napriek tomu vedci doteraz nevedeli, prečo samce pri rojení lietajú strmo nahor, obracajú sa a pomaly klesajú späť k zemi.
Tím vedený Samuelom Fabianom z Oxfordskej univerzity v spolupráci s bádateľmi z Imperial College v Londýne nakrútil roje podeniek a analyzoval ich letové dráhy. Ukázalo sa, že tento pohyb nie je náhodný. Samce sa pri ňom väčšinu času držia pod samicami, ktoré naopak lietajú skôr vodorovne nad rojom. Vertikálny pohyb tak slúži ako jednoduchý, ale účinný spôsob, ako odlíšiť pohlavie v prostredí, kde si sú jedinci na prvý pohľad veľmi podobní.
Samce majú podľa vedcov len veľmi obmedzenú schopnosť rozpoznávania a za šera často reagujú takmer na akýkoľvek objekt nad sebou. Experimenty ukázali, že by sa pokúsili páriť aj s predmetmi, ktoré sa samiciam vôbec nepodobajú. Tým, že sa držia pod potenciálnymi partnerkami, si šetria energiu a zvyšujú šancu na úspešné rozmnoženie – čo je zásadné, pretože dospelé jepice žijú len niekoľko hodín až dní. "Problém je, že samci prakticky nemajú žiadny filter," opísal Fabian. "Môžete im dať plážovú loptu - ktorá sa podľa mňa od samice podenky dosť líši - a samci sa k tomu oveľa väčšiemu predmetu hneď priblížia a pokúsia sa s ním spáriť. "
Na svete existuje viac ako 3000 druhov podeniek, ktoré obývajú sladkovodné toky, rybníky a jazerá. Mnoho druhov však ubúda. V Británii napríklad sčítanie neziskovej organizácie WildFish ukázalo, že v potokoch od roku 1998 klesla populácia podeniek v priemere o 41 percent. Príčinou je znečistenie, splachy sedimentov, pokles prietokov riek i rastúca teplota vody.
Ďalšie výskumy naznačujú, že aj mierne znečistenie môže zahubiť až 80 percent vajíčok jazierok nakladených v riečnych korytách. Vedci preto upozorňujú, že tento pradávny tanec, ktorý možno na jar a v lete pozorovať aj v mestskom prostredí pri riekach, nemusí byť samozrejmosťou navždy.