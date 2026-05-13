Desivé varovanie lekára: TIETO štyri každodenné návyky môžu zvýšiť riziko rakoviny

BRATISLAVA - Počet viacerých druhov rakoviny u mladších ľudí rastie a odborníci upozorňujú, že za tým môžu byť aj každodenné zlozvyky. Lekár Donald Grant pomenoval návyky, ktoré mnohí považujú za bežnú súčasť života, no z dlhodobého hľadiska môžu výrazne poškodzovať zdravie.
Zdravý životný štýl sa v posledných rokoch stal výraznou témou najmä medzi mladými ľuďmi. Fitness, kvalitná strava či starostlivosť o psychiku dnes nahrádzajú časť životného štýlu, ktorý bol ešte nedávno spojený najmä s nočnými večierkami a nezdravými návykmi.
Napriek tomu nové údaje naznačujú, že viaceré druhy rakoviny pribúdajú aj u mladších vekových skupín. Ako upozornila stanica BBC, v Spojené kráľovstvo rastie výskyt jedenástich typov rakoviny medzi mladými ľuďmi.
Ide napríklad o rakovinu čriev, pečene, pankreasu, štítnej žľazy, obličiek, prsníka či vaječníkov.
Praktický lekár Donald Grant teraz upozornil na štyri každodenné návyky, ktoré podľa neho môžu riziko rakoviny zvyšovať.
Nedostatok pohybu
Mnohí ľudia po práci skončia na gauči s tým, že šport odložia na ďalší deň. Podľa odborníka však práve dlhodobý nedostatok pohybu patrí medzi významné rizikové faktory.
Grant vysvetľuje, že pravidelná fyzická aktivita pomáha regulovať hormóny, znižovať zápaly v tele a podporovať správne fungovanie imunity.
Neznamená to pritom, že človek musí každý deň tráviť hodiny vo fitness centre. Podľa lekára môže mať pozitívny efekt aj obyčajná pravidelná chôdza alebo mierna aktivita.
„Nedostatok pohybu môže zároveň podporovať priberanie, čo riziko rakoviny ešte zvyšuje,“ upozornil.
Veľa priemyselne spracovaných potravín
Strava zohráva pri dlhodobom zdraví zásadnú úlohu. Odborník varuje najmä pred častou konzumáciou priemyselne spracovaných jedál a fastfoodu.
Aj keď tieto potraviny bývajú lákavé a pohodlné, telo podľa neho zaťažujú. Riziková môže byť aj strava s vysokým obsahom červeného mäsa a nízkym množstvom vlákniny.
Takýto spôsob stravovania sa podľa lekára spája najmä s vyšším rizikom rakoviny čriev.
Nadmerné slnenie
Mnohí ľudia podceňujú ochranu pred slnkom, najmä mimo leta. Grant však upozorňuje, že ultrafialové žiarenie poškodzuje kožné bunky aj počas zamračených dní.
Najväčšie riziko vzniká pri dlhom pobyte na slnku alebo pri opakovaných spáleniach kože.
„UV žiarenie môže poškodzovať bunky kože najmä počas najsilnejšieho slnečného žiarenia alebo pri spálení,“ vysvetlil lekár.
Odporúča preto pravidelné používanie opaľovacích krémov, ochranného oblečenia a obmedzenie pobytu na priamom slnku. Ochrana by podľa neho mala byť samozrejmosťou počas celého roka, nielen v lete.
Málo spánku a dlhodobý stres
Dôležitým faktorom je aj kvalitný spánok a zvládanie stresu. Úplne sa mu síce vyhnúť nedá, no dlhodobé psychické napätie spolu s nedostatkom oddychu môže negatívne ovplyvniť celý organizmus.
Lekári odporúčajú spať približne sedem až deväť hodín denne.
Podľa Granta môže chronický stres aj nekvalitný spánok nepriamo zvyšovať riziko rakoviny tým, že narúšajú hormonálnu rovnováhu, imunitný systém aj schopnosť tela opravovať poškodené bunky.
Riziko zvyšujú aj ďalšie návyky
Lekár zároveň pripomína, že medzi ďalšie významné rizikové faktory patria:
- fajčenie,
- nadmerné pitie alkoholu,
- obezita a výrazná nadváha.
Podľa neho môže každý človek zlepšiť svoje dlhodobé zdravie tým, že si osvojí vyváženú stravu, viac pohybu a obmedzí škodlivé návyky.