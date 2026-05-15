Prilepšia si mnohí Slováci! Koaličné strany sa začali predháňať v dvíhaní príspevkov: Dva z nich majú porásť o STOVKY eur

BRATISLAVA - Už čoskoro by mohli mnohí Slováci dostať od štátu viac peňazí. Strany vládnej koalície sa totiž začali predháňať v tom, kto aký príspevok zvýši.
Koaličná strana Hlas-SD by rada išla cestou pomoci mladým rodinám. Chce presadiť zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa i nulová daň z príjmu pre matky minimálne štyroch detí. Dokonca naznačili, že by týmito opatreniami mohli podmieniť podporu budúcoročního štátneho rozpočtu. „Máme jasnú ambíciu, aby príspevok pri narodení dieťaťa išiel, poviem to, o stovky eur vyššie,“ uviedol predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Zámerom je zvýšenie príspevku zo súčasných približne 830 eur na 1000 eur. Minister práce Erik Tomáš zasa poukázal na to, že výška príspevku sa nemenila od roku 2014. „Chceme stanoviť, aby matkám, ktoré vychovali štyri a viac detí, bola úplne odpustená daň z príjmu,“ doplnil.
Obaja tiež pripustili diskusiu o stanovení nižšej hranice počtu detí, napríklad na úrovni tri a viac. „Nulová daň z príjmu pre pracujúce matky je jednou z podmienok, ktorú Hlas bude chcieť presadiť. V opačnom prípade budeme mať aj veľký problém podporiť štátny rozpočet,“ povedal Šutaj Eštok.
Príspevky chce dvíhať aj SNS
Príspevky, ale z opačného súdka, chce dvíhať aj ďalšia koaličná strana SNS. Tá by chcela presadiť vyšší príspevok na pohreb. Zákon je už v parlamente a poslanci novelu, ktorá navrhuje zvýšiť príspevok zo súčasných 200 na 500 eur, už posunuli do druhého čítania. „Dôvodom predloženia návrhu zákona je pokračujúci rast cien pohrebných služieb a ďalších výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu, v dôsledku čoho súčasná suma príspevku prestala zodpovedať reálnym nákladom. Podľa dostupných orientačných údajov sa celkové náklady na pohreb na Slovensku pohybujú spravidla v rozpätí od 1000 do 3000 eur. Príspevok vo výške 200 eur tak v súčasnosti nepokrýva ani 30 percent týchto nákladov,“ skonštatovali predkladatelia.
Národniari zároveň argumentovali aj výškou príspevku v susedných krajinách. „V ČR je pohrebné ustanovené pevnou sumou 5000 Kč. V Poľskej republike sa od 1. januára 2026 zvyšuje pohrebné na 7000 PLN, čo je v prepočte takmer 1000 eur. Zo súčasného porovnania vyplýva, že slovenská právna úprava zostáva vo vzťahu k porovnateľným štátom regiónu nižšia a len v obmedzenej miere odráža skutočné náklady spojené s pohrebom,“ dodali. Novela by mohla byť v prípade definitívneho schválenia účinná od 1. januára 2027.