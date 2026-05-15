Nový frajer a teraz ďalší krok? Dcéra Belohorcovej otvorene o odchode z Tenerife

BRATISLAVA - Zdá sa, že v živote Salmy Hájek prichádza jedno veľké obdobie zmien za druhým. Dcéra Zuzany Belohorcovej a Vlasta Hájka v posledných mesiacoch naznačuje, že jej život naberá úplne nový smer. Po tom, čo sa pochválila novým partnerom, teraz otvorene prehovorila aj o odchode z Tenerife.
Salma je v posledných mesiacoch na sociálnych sieťach čoraz aktívnejšia a zdá sa, že vo svojom živote robí viacero zmien naraz. Len nedávno ukázala nového priateľa a teraz fanúšikov prekvapila ďalším úprimným priznaním. Počas Q&A na Instagrame dostala otázku, či je spokojná so životom na Tenerife. Jej odpoveď bola stručná, no veľmi výstižná. „Nie, nie som tu spokojná. Tenerife už vnímam inak, keďže tu žijem 5 rokov a už je čas na zmenu!“
Práve Tenerife pritom rodina dlhé roky prezentovala ako svoj vysnívaný domov. Belohorcová sa tam s rodinou presťahovala za pokojnejším životom a slnkom, no po medializovanom rozvode s Vlastom Hájkom sa zdá, že mnohé veci sa zmenili. Salmine slová tak okamžite vyvolali otázky, či mladá kráska netúži po úplne novom začiatku mimo ostrova. Nie je totiž tajomstvom, že po rozchode rodičov prechádza zmenami celá rodina.
Zuzana Belohorcová už viackrát naznačila, že vstúpila do novej životnej etapy a hovorila o „nových začiatkoch“. Zdá sa, že podobne to momentálne cíti aj jej dcéra. Či ide len o chvíľkovú nespokojnosť alebo skutočný plán na sťahovanie, ukáže až čas. Jedno je však isté — Salma už Tenerife zrejme nevníma tak ako kedysi.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%