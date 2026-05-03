NEČAKANÉ Do reštaurácie vtrhol NEVÍTANÝ hosť, VIDEO Správal sa ako doma! POZRITE čo urobil

RIVER LODGE – V tropickom prostredí africkej Zimbabwe došlo k nečakanej situácii. Do reštaurácie v hoteli vtrhol návštevník, ktorého by tam nikto nečakal. Šokujúce bolo aj to, čo spravil.
Vo štvorhviezdičkovej luxusnej reštaurácii neďaleko Viktóriiných vodopádov boli hostia jedného večera svedkami situácie, ktorá sa javí ako z nejakej paródie. The Times píše, že boli k prírode oveľa bližšie, ako v tom momente sami chceli. Do reštaurácie Amulonga (na hranici so Zambiou) sa totiž zatúlal zhruba 4-metrový krokodíl.
Doslova preliezol pult
Plaz sa prikradol k dverám zrejme z neďalekej rieky Zambezi a namieril si to priamo k bufetovému pultu hotela A'Zambezi River Lodge. Keď obrovský krokodíl zistil, že reštaurácia je zatvorená, hľadal jedlo ďalej. Vyšplhal sa na pult a vydal sa do kuchyne. Po internete kolujú aj obrázky z tejto desivej situácie. Samotný hotel dokonca zverejnil video.
"V piatok skoro ráno sme mali nečakanú návštevu. (Krokodíl) išiel skontrolovať, prečo mešká hotelová služba. Žiadne pravidlá. Žiadna rezervácia. Toto je divočina."
Jeden z turistov, John Richards z britského Portsmouthu prezrdil, čo hosčom oznámil personál. "Čašníci nám povedali, že krokodíl vošiel dnu, akoby bol jeden z hostí. Potom vtipkovali, že keď sa mu nepodarilo obsadiť stôl, išiel sa spýtať na recepciu a následne aj do kuchyne.“
Zavolali ochranárov
Krokodíl sa potom zvalil do kresla a neskôr sa plazil aj po terase medzi stolmi. Keď nenašiel žiadne jedlo, skončil vo fontáne pred hotelom. Podľa expertov, ktorí videli video, malo ísť o krokodíla Nílskeho. O jeho presun naspäť do rieky sa postarali ochranári, ktorí ho bezpečným spôsobom znehybnili a preniesli.
"Nedošlo k žiadnym zraneniam ani k poškodeniu majetku. Krokodíly sa vo svojom prirodzenom prostredí občas vyberú aj ďalej od vody. Nebolo to nič nezvyčajné, keďže neďaleko tečie rieka Zambezia," povedal hovorca ochranárov Luckmore Saful.