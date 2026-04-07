Zábava sa zmenila na CHAOS! Tancujúci HUMANOID v reštaurácii zrazu zošalel a začal narážať do hostí

USA - Humanoidné roboty sa čoraz častejšie objavujú aj mimo fabrík, napríklad v reštauráciách, kde majú zabávať hostí. Jeden taký však v americkom Cupertine predviedol nečakané „číslo“, ktoré namiesto úsmevov vyvolalo chaos a obavy.
Technológie prenikajú do každodenného života čoraz výraznejšie a roboty už dávno nie sú len súčasťou výrobných liniek. Nájdeme ich aj v službách, kde majú spríjemniť zákazníkom zážitok. Presne takú úlohu mal aj humanoidný robot v reštaurácii Haidilao v kalifornskom Cupertine, jeho úlohou bolo tancovať a zabávať hostí.
Situácia sa náhle zvrtla
Počas jedného z vystúpení sa však situácia nečakane zvrtla. Robot sa pri pohybe dostal príliš blízko k stolu s hosťami a začal doň narážať. Následne sa spustil menší chaos – po okolí lietali paličky, riad aj ďalšie predmety zo stola. Personál sa síce snažil situáciu rýchlo upokojiť, no chvíľu pôsobilo, akoby si s nečakaným správaním stroja nevedel poradiť. To, čo na prvý pohľad vyzeralo ako zábavná vložka, sa mohlo ľahko zmeniť na nebezpečný incident, napríklad ak by robot zasiahol niekoho s horúcim jedlom alebo spôsobil zranenie.
Búrlivé reakcie
Prevádzkovateľ reštaurácie neskôr vysvetlil, že išlo o technickú poruchu zariadenia. Zároveň odmietol tvrdenia, že robot bol úplne mimo kontroly, informuje TechCrunch. Video z incidentu sa rýchlo rozšírilo na sociálnych sieťach a vyvolalo búrlivé reakcie. Ako informuje Daily Mail, niektorí používatelia si z neho robili žarty a prirovnávali situáciu k filmovým scenárom o vzbure strojov, iní sa robota zastávali. „Možno len tancoval s väčším nadšením, než sa čakalo,“ zaznelo v jednom z komentárov.
Prvé zatknutie ROBOTA v histórii? Humanoid prenasledoval 70-ročnú dôchodkyňu, skončila v nemocnici!
Podobné prípady pritom nie sú úplne ojedinelé. Nedávno vzbudil pozornosť aj incident z Číny, kde humanoidný robot vystrašil ženu, ktorá si nevšimla, že stojí za ňou. Na miesto musela prísť polícia, ktorá robota odviedla späť k jeho majiteľovi. Aj tieto situácie ukazujú, že hoci sú moderné technológie čoraz pokročilejšie, ich používanie si stále vyžaduje dohľad – najmä tam, kde prichádzajú do priameho kontaktu s ľuďmi.