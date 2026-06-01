Marilyn Monroe by mala 100 rokov: Otázniky okolo jej smrti!

LOS ANGELES - Dňa 1. júna 2026 by oslávila sté narodeniny. Napriek tomu sa zdá, akoby nikdy neodišla. Jej úsmev stále zdobí plagáty, fotografie sa predávajú za tisíce dolárov a meno Marilyn Monroe poznajú aj ľudia, ktorí nikdy nevideli jediný jej film. Ako sa z dievčaťa z detských domovov stala najväčšia hollywoodska ikona všetkých čias? A prečo jej smrť dodnes vyvoláva otázky, na ktoré nikto nedokáže dať definitívnu odpoveď?
Marilyn Monroe sa narodila 1. júna 1926 v Los Angeles ako Norma Jeane Mortenson (neskôr Baker). Svojho otca prakticky nepoznala a jej matka trpela vážnymi psychickými problémami. Detstvo preto strávila v pestúnskych rodinách, sirotincoch a detských domovoch. Už ako dieťa zažila neistotu, osamelosť a odmietanie.
V šestnástich rokoch sa vydala za Jamesa Doughertyho. Manželstvo však bolo skôr únikom z neistého života než romantickou rozprávkou. Počas druhej svetovej vojny začala pracovať v továrni a práve tam si ju všimol fotograf. Od tej chvíle sa jej život začal meniť. V roku 1946 podpísala prvú filmovú zmluvu a prijala umelecké meno Marilyn Monroe.
Skutočný prelom prišiel začiatkom 50. rokov, keď sa objavila vo filmoch ako Niagara, Páni majú radšej blondýnky a Ako si vziať milionára. Svet si ju zamiloval ako zvodnú blondínku s detským úsmevom. Mnohí však netušili, že za sexsymbolom sa skrývala inteligentná žena, ktorá čítala literatúru, študovala herectvo a bojovala proti tomu, aby ju Hollywood vnímal len ako krásnu tvár. Jedna z jej najznámejších viet znela: „Nedokonalosť je krásna, šialenstvo je genialita a je lepšie byť úplne smiešny než úplne nudný.“ Ďalší jej často citovaný výrok: „Dievča nepotrebuje nikoho, kto nepotrebuje ju.“ Tieto slová dodnes kolujú na sociálnych sieťach a stali sa súčasťou jej legendy.