Vyhoďte bielidlo! Odborník odhalil JEDNU vec z lekárne, ktorá vydezinfikuje vašu TOALETU lepšie a bezpečne

LONDÝN - Bielidlo síce účinne ničí baktérie, no zároveň môže byť nebezpečné pre zdravie. Odborník teraz odporúča jednoduchšiu a ekologickejšiu alternatívu, ktorá zvládne dezinfekciu rovnako dobre.
Čistenie toalety patrí medzi najmenej obľúbené domáce práce. Väčšina ľudí pritom siaha po silných chemických prostriedkoch, najmä bielidle, ktoré síce spoľahlivo ničí baktérie a vírusy, no zároveň môže predstavovať zdravotné riziko. Bielidlo uvoľňuje chlórové výpary, ktoré môžu dráždiť dýchacie cesty, a pri kontakte s pokožkou hrozí podráždenie či dokonca popáleniny. Aj preto odborníci upozorňujú, že jeho používanie si vyžaduje maximálnu opatrnosť.
Ocot či kyselina citrónová
Na internete sa často odporúčajú prírodné alternatívy ako ocot či kyselina citrónová, informuje The Mirror. Tie síce pomáhajú odstrániť vodný kameň a škvrny, no nedokážu spoľahlivo zničiť všetky baktérie. Podľa odborníka na upratovanie Ahmed Mezil zo spoločnosti Hella Maid však existuje účinnejšie riešenie – peroxid vodíka.
„Udržiavanie čistej toalety je kľúčové pre hygienické prostredie kúpeľne. Peroxid vodíka je univerzálny a ekologický čistiaci prostriedok, ktorý si poradí s baktériami aj odolnými nečistotami,“ vysvetľuje odborník. Peroxid vodíka má antiseptické vlastnosti a po použití sa rozkladá len na vodu a kyslík, takže nezaťažuje životné prostredie. Na rozdiel od bielidla nezanecháva toxické výpary ani nebezpečné zvyšky. Zaujímavosťou je, že zatiaľ čo bielidlo často iba prekrýva nepríjemné pachy, peroxid vodíka ich dokáže skutočne neutralizovať a zanechať kúpeľňu sviežejšiu.
Ako na to?
Na bežné čistenie postačí 3 % roztok peroxidu vodíka, ktorý je dostupný v supermarketoch. Stačí ho naliať priamo do toalety, nechať pôsobiť približne 20 minút a následne spláchnuť a vyčistiť kefou. Použiť ho možno aj vo forme spreja na sedadlo, okraje či splachovadlo. Pri pravidelnom používaní – ideálne raz týždenne – sa čistenie toalety výrazne zjednoduší a zároveň sa zabráni hromadeniu baktérií. Výsledkom je čistá a hygienická toaleta bez potreby agresívnej chémie.