Beštiálni rodičia: Malú Beatrice († 2) umučili na smrť! Spôsobili jej nepredstaviteľné muky

BORDIGHERA - Smrť dvojročného dievčatka v Taliansku odhalila prípad, ktorý vyšetrovatelia opisujú ako mimoriadne brutálny. Kľúčové svedectvá poskytli dve staršie sestry obete, ktoré mesiace sledovali násilie v rodine.
Prvé informácie naznačovali tragickú rodinnú udalosť. Vyšetrovanie smrti dvojročnej Beatrice však postupne odkrylo obraz, ktorý talianski vyšetrovatelia označujú za jednu z najotrasnejších káuz posledných mesiacov.
Dievčatko zomrelo v noci na 9. februára v meste Bordighera v provincii Imperia na severe Talianska. Podľa výsledkov pitvy bolo príčinou smrti vážne poranenie hlavy. Vyšetrovatelia však neskôr zistili, že smrteľný úraz bol iba poslednou kapitolou dlhodobého násilia.
Plač dieťaťa mal byť dôvodom na bitky
Podľa zistení prokuratúry bola malá Beatrice počas posledných mesiacov života opakovane vystavovaná brutálnym útokom zo strany svojej matky Manuely Aiellovej a jej partnera Manuela Iannuzziho.
Vyšetrovatelia sa domnievajú, že dieťa sa stalo terčom násilia často len preto, že sa v noci zobudilo alebo plakalo.
Podľa výpovedí svedkov aj členov rodiny nasledovali po každom plači facky, údery päsťami, kopance či údery opaskom. Dievčatko malo byť rodičmi bité aj elektrickými káblami, hádzané o steny, okná alebo zem.
„Najagresívnejší bol muž, ale bila ju aj matka. Podľa svedkov sa to dialo prakticky každý deň,“ uvádza Corriere della Sera.
Rodina podľa vyšetrovateľov žila v zanedbaných podmienkach a problémy mali zhoršovať aj alkohol a časté konflikty.
Dve sestry sledovali hrôzu na vlastné oči
Najdôležitejšie dôkazy poskytli dve staršie sestry Beatrice vo veku sedem a deväť rokov.
Dievčatá boli podľa vyšetrovateľov svedkami opakovaného násilia a v osudný deň sa údajne márne snažili prinútiť dospelých, aby zavolali pomoc.
„Prosili matku aj jej partnera, aby zavolali záchranku,“ povedal pre Corriere della Sera hlavný prokurátor provincie Imperia Alberto Lari.
Ich prosby však zostali bez odozvy.
Jedna zo sestier neskôr opísala chvíle, keď už bola Beatrice v kritickom stave.
„Čím viac sme ju držali, tým viac jej hlava padala dopredu. Mala modré pery aj telo. Už vtedy na tom bola veľmi zle,“ vypovedalo dievča podľa vyšetrovacích dokumentov.
Posledné hodiny života
Svedectvá naznačujú, že ani v čase, keď bolo dievčatko na pokraji smrti, násilie neprestalo.
Podľa výpovedí mal Manuel Iannuzzi kričiace dieťa umlčiavať slovami: „Buď ticho, nič ti nie je.“ Neskôr sa údajne pokúšal Beatrice prebrať studenou sprchou.
„Počuli sme údery. Ešte predtým ju znovu bili,“ opísala jedna zo sestier.
Dievčatá sa snažili pomôcť, no bez úspechu.
„Zdvihla som jej ruku a okamžite jej spadla späť,“ spomínala staršia sestra na chvíle, keď už dievčatko bojovalo o život.
Záchranka prišla neskoro
Vyšetrovanie ukázalo, že matka neprivolala pomoc okamžite.
Po smrti dieťaťa mala podľa rekonštrukcie udalostí najprv preniesť jeho telo do auta. Až neskôr kontaktovala záchranárov.
Pôvodne tvrdila, že dcéra spadla zo schodov. Výsledky pitvy však odhalili množstvo ďalších zranení roztrúsených po celom tele.
Ráno 9. februára mali obvinení zobudiť staršie deti slovami: „Dnes nejdete do školy, stala sa katastrofa.“
Podľa svedectiev potom matka vložila bezvládnu Beatrice zabalenú do červenej prikrývky do auta a prikázala staršej dcére, aby ju držala v náručí.
Vyšetrovatelia sa domnievajú, že dievčatko bolo v tom čase už mŕtve.
Pred odchodom mali obaja dospelí dievčatám prikázať, aby nikomu nehovorili, že bol v dome aj Manuel Iannuzzi.
Fotografie a videá z mobilov zmenili vyšetrovanie
Po smrti Beatrice bola najskôr zatknutá jej matka. Prokuratúra ju pôvodne stíhala pre zabitie.
Prípad však nabral nový smer po analýze mobilných telefónov oboch podozrivých.
Fotografie a videá podľa Corriere della Sera zachytávajú opuchnutú tvár dieťaťa aj situácie, ktoré podľa vyšetrovateľov dokumentujú týranie.
Na jednom zo záznamov mala byť dvojročná Beatrice nútená fajčiť cigaretu, zatiaľ čo dospelí sa smiali a dieťa plakalo.
Tieto dôkazy viedli k prekvalifikovaniu skutku na dlhodobé týranie dieťaťa s následkom smrti.
Zadržali aj partnera matky
V sobotu, štyri mesiace po smrti dievčatka, talianska polícia zadržala aj Manuela Iannuzziho.
Vyšetrovací spis má 33 strán a opakovane sa v ňom objavujú výrazy ako „kruté zaobchádzanie“ či „mučenie“.
Podľa prokuratúry predstavovala Beatrice pre partnera matky prekážku a opakovane požadoval, aby dieťa v dome vôbec neprenocovalo.
Obom obvineným teraz hrozí stíhanie za závažné týranie dieťaťa s následkom smrti, čo môže viesť k výrazne vyšším trestom než pôvodná kvalifikácia zabitia.
Rodina bola úradom známa
Prípad sprevádzali problémy už pred tragédiou.
Otec dieťaťa sa nachádza vo väzení od augusta minulého roka a rodina bola v hľadáčiku sociálnych úradov. Rodičia zároveň viedli komplikovaný spor o starostlivosť o deti.
Po rozchode začala Manuela Aiellová žiť s Manuelom Iannuzzim.
Práve počas tohto obdobia sa podľa vyšetrovateľov začalo násilie, ktoré napokon vyústilo do smrti dvojročnej Beatrice.