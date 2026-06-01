Veľký obrat v migračnej politike únie: Nelegálnych migrantov chcú posielať do deportačných centier

BRUSEL - Vyjednávači z Európskeho parlamentu (EP) a členských štátov Európskej únie (EÚ) dosiahli v pondelok večer predbežnú dohodu, ktorá má pripraviť pôdu pre zriadenie deportačných centier pre migrantov mimo územia EÚ. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.
„Rada Európskej únie a EP dnes dosiahli predbežnú dohodu o nariadení EÚ, ktoré umožní rýchlejšie a efektívnejšie postupy v rámci celej EÚ pri navracaní osôb s nelegálnym pobytom v členských štátoch,“ uviedol Nicholas Ioannides, námestník cyperského ministra pre migráciu, ktorého krajina aktuálne predsedá Rade EÚ. „Dnešná prelomová dohoda posilňuje dôveryhodnosť migračnej politiky EÚ,“ zdôraznil.
Podľa dohody by mohli byť žiadatelia o azyl, ktorých žiadosť bola zamietnutá a ktorých nie je možné vrátiť do krajín pôvodu, premiestnení do „návratových centier“ mimo územia EÚ. Toto opatrenie by sa uplatňovalo v prípadoch, keď krajina pôvodu migranta odmietne prijať späť alebo keď členský štát EÚ s danou krajinou neudržiava diplomatické vzťahy. Dohodu ešte musí formálne schváliť plénum Európskeho parlamentu a členské štáty EÚ.