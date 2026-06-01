Prekvapivý krok slovenskej krásky: 8-mesašný syn ide do jaslí

BRATISLAVA - Ráchel Karnižová opäť rozvírila diskusiu medzi rodičmi. Influencerka a mama osemmesačného syna Ariesa prezradila, že ho plánuje zaradiť do kolektívu skôr, než pôvodne zamýšľala.
Ráchel Karnižová je už osem mesiacov mamou a zdá sa, že si novú životnú rolu naplno užíva. Keď verejnosť v minulosti počula jej vyjadrenia o tom, že deti neplánuje a materstvo ju neláka, len málokto by predpokladal, že sa situácia tak rýchlo zmení. O to väčším prekvapením bolo oznámenie, že s partnerom Pavlom „Pufflickom“ Marešom čakajú bábätko. Hoci tehotenstvo nebolo plánované, dvojica sa rozhodla dieťatko si nechať a dnes svoje rozhodnutie rozhodne neľutuje.
Ich synček Aries sa stal stredobodom ich života a obaja rodičia sa netaja tým, že im prináša množstvo radosti a nezabudnuteľných momentov. Ráchel pravidelne zdieľa útržky zo svojho každodenného života a otvorene hovorí aj o výzvach, ktoré materstvo prináša. Napriek tomu, že si čas so synom užíva, nechce zanedbávať ani svoje pracovné aktivity, osobný rozvoj či priestor pre seba samu. Práve preto sa rozhodla pre krok, ktorý môže byť pre časť mamičiek pomerne prekvapivý. Chystá sa ho totiž dať do jasiel.
Pôvodne plánovala, že medzi ostatné deti nastúpi až približne vo veku jeden a pol roka, no napokon svoj názor prehodnotila. Pri rozhodovaní zohralo úlohu viacero faktorov, najmä odporúčania ľudí z jej okolia, ktorí majú s podobným riešením pozitívne skúsenosti. „Našla som super jasle, ktoré sú aj škôlka, kde môže potom pokračovať a dostala som odporúčanie, že je lepšia adaptácia, keď je menší, lebo si rýchlejšie zvykne. Rozprávajú tam po anglicky, takže podľa mňa, keď začne rozprávať, bude rozprávať hneď tromi jazykmi... Slovensky, česky a anglicky," zverila sa otvorene.
Ráchel zároveň zdôraznila, že nejde o celodenné umiestnenie dieťaťa do zariadenia. Aries by mal v jasliach tráviť len obmedzený čas, ktorý mu umožní postupne si zvykať na kolektív, nové prostredie a denný režim. Sama je presvedčená, že skorší kontakt s rovesníkmi môže mať pre dieťa viacero výhod, a verí, že jazykové prostredie mu v budúcnosti pomôže prirodzene si osvojiť angličtinu. Jej rozhodnutie vyvolalo rôzne reakcie. Kým si niektorí rodičia nevedia predstaviť dať dieťa do jaslí už v takom nízkom veku a považujú to za príliš skoré, iní ju podporujú a tvrdia, že každá rodina má vlastné potreby a funguje inak.
