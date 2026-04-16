Štvrtok16. apríl 2026, meniny má Dana, Danica, zajtra Rudolf

Nádherný nález, ktorý vás vyjde PORIADNE DRAHO: Prečo zobrať parohy z lesa v skutočnosti znamená kradnúť život?

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/gab © Zoznam/gab

USA - Parohy sú symbolom sily a dominancie jeleňov. Každý rok prirodzene opadávajú a znovu dorastajú. Tento fascinujúci proces má dôležitú biologickú aj ekologickú funkciu. Odborníci zároveň upozorňujú, že ich odnášanie z lesa môže byť nielen nelegálne, ale aj škodlivé pre celý ekosystém.

Pohľad na majestátneho jeleňa stojaceho vysoko na kopci je vskutku pôsobivý úkaz. Ozdobou týchto živočíchov sú najmä parohy, ktoré plnia mnoho dôležitých funkcií. Pomáhajú im získať samice a brániť samca pred konkurentmi, ktorí by mu chceli zabrať územie. Prečo teda každý rok jednoducho odpadnú? Asi je v prvom rade dôležité vedieť, že dospelé parohy sú rozvetvené, odumreté kosti, kým rohy sú tvorené keratínom obklopujúcim jadro živej kosti. Medzi druhy s parohami patria napríklad jelene a losy. Sob (nazývaný aj karibu) má parohy u samcov aj samíc. Tieto druhy zhadzujú parohy v procese nazývanom zhadzovanie, píše portál IFLScience. Keď im začnú opäť rásť, sú pokryté takzvaným lykom, čiže špeciálnym druhom kože obsahujúcim veľa krvných ciev a nervových buniek.

Čo znamená zmena farby?

Po ukončení rastu odumrie a jelene ho odstránia trením parohov o zem a konáre stromov. Tento proces môže zmeniť bielu farbu kosti na hnedastý odtieň tvorený práve zvyškami lyka a krvných ciev. Parohy sú považované za najrýchlejšie rastúce tkanivo cicavcov na svete a ich rast je spúšťaný zvyšujúcou sa intenzitou slnečného svetla a produkciou testosterónu. „Veľkému samcovi losa (Alces alces), najväčšieho žijúceho druhu jeleňovitých, ktorý žije v Európe a Severnej Amerike, dokáže za jedno leto narásť kompletné parožie s hmotnosťou 36 kg, pričom denne pribudne asi 0,5 kg kostnej hmoty,“ uvádza Guinnessova kniha rekordov.

Rast parohov je energeticky veľmi náročný proces

Väčšie parohy sú často znakom veku, sily a genetickej kvality. Samce ich zvyčajne používajú počas obdobia párenia, keď dochádza k pomerne agresívnym súbojom. Po skončení ruje hladina testosterónu v krvi klesá, čo spôsobí ich zhadzovanie. Rast parohov je energeticky veľmi náročný proces, ktorý vyžaduje veľa živín, minerálov a bielkovín. Obmedzený prísun potravy zimnom období umožňuje jeleňom šetriť energiu. Navyše, keby nosili tie isté parohy celý život, zostali by odkázané na to, čo im narástlo v mladosti. Každoročným obnovovaním však príroda dokáže vytvoriť čoraz väčšie a pôsobivejšie parožie. Vziať si parohy nájdené v lese, je zrejme pre mnohých lákavé, ale napríklad, americká Služba pre ryby a voľne žijúce živočíchy upozorňuje, že na mnohých verejných územiach je odnášanie prírodných predmetov nelegálne.

Parohy sú totiž dôležitou súčasťou ekosystému a poskytujú hlodavcom a iným živočíchom cenný zdroj vápnika. Ich zbieranie a odnášanie môže byť preto legálne. Často si tiež vyžaduje povolenie alebo splnenie etických podmienok a pravidlá sa môžu líšiť aj v rámci jednotlivých štátov. Zákazy zberu sú zavedené najmä počas výnimočných období, aby sa chránila bezpečnosť zvierat aj ľudí. Nelegálne zbieranie parohov sa v posledných rokoch rozšírilo, pretože je poháňané dopytom po žuvacích hračkách pre domáce zvieratá a dekoráciách do domácností.

Viac o téme: JeleneParohyZhadzovanie
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nádherný nález, ktorý vás
Ekonomika

Šport

Auto-moto

Kariéra a motivácia

Varenie a recepty

Technológie

Bývanie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

