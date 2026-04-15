Kúpte mu lístok na každý zápas! Fanúšikovia súperov sa skladajú na cestu pre NAJVÄČŠIEHO SMOLIARA Británie

Fanúšik Liverpool FC Tommy McAllister si vyslúžil nelichotivý titul najnešťastnejšieho priaznivca vo Veľkej Británii. Dôvodom je nezvyčajná zhoda okolností – jeho obľúbený tím nedokázal vyhrať ani jeden zápas Premier League, ktorý si túto sezónu pozrel. Tridsaťročný realitný maklér sledoval všetkých šesť stretnutí, ktoré sa skončili remízou alebo prehrou. Naopak, Liverpool triumfoval v štyroch z desiatich ligových zápasov odohraných od Vianoc – práve tie však McAllister nevidel.
Ako píše The Mirror, jeho „prekliatie“ si všimli aj priatelia. Tí ho začali odhovárať od sledovania zápasov, zatiaľ čo fanúšikovia konkurenčného Everton FC ho naopak povzbudzujú, aby si zápasy zapol – veria totiž, že tým zvýši šance na prehru Liverpoolu. Kuriózne štatistiky potvrdil aj nový analytický model xJ (expected jinx), ktorý vznikol v spolupráci spoločnosti Opta Sports a Xboxu. Ten skúma vplyv fanúšikov na výsledky zápasov na základe ich sledovania. Do projektu sa zapojilo takmer 10-tisíc ľudí, pričom McAllister dosiahol najvyššie skóre.
Smola ho sprevádza aj mimo futbalu
„Štatistiky neklamú. Možno je naozaj lepšie, ak zápasy sledovať nebudem,“ priznal fanúšik. McAllister sa pritom pokúsil „kliatbu“ prelomiť rôznymi spôsobmi – menil miesto sledovania, kupoval nové dresy či dodržiaval netradičné rituály počas zápasov. Bez úspechu.
Zaujímavosťou je, že smola ho sprevádza aj mimo futbalu. Podľa vlastných slov má tendenciu vyberať si obľúbené podniky, ktoré krátko nato zatvoria. Napokon sa rozhodol pre radikálny krok – zápasy svojho tímu prestane sledovať úplne. Namiesto toho plánuje tráviť čas hraním futbalových hier na konzole. ,,Musím sa na tom len smiať,“ dodal s nadhľadom.