VAROVANIA pred medveďmi! Šelma sa pohybuje pri čerpacej stanici, zavolali zásahový tím

BREZNO - Medveď hnedý sa objavil v časti obce Svrčinovec v okrese Čadca a neďaleko čerpacej stanice v Brezne. Obyvatelia by mali byť opatrní, pohybovať sa v skupinách a byť hlučnejší, aby upozornili na svoju prítomnosť. Do Brezna bol privolaný zásahový tím.
Medveďa videla v okrese Čadca
"V časti obce Svrčinovec - Zatky - Praženková bol v uplynulých dňoch občanmi spozorovaný medveď. Žiadame občanov, aby boli pri pohybe v tejto lokalite opatrní a zvýšili svoju obozretnosť. Pokiaľ to nie je nevyhnutné, odporúčame sa uvedenej oblasti dočasne vyhnúť," upozornila v piatok obec na sociálnej sieti.
Ak sa do prírody predsa len vyberiete, istejšie je sa pohybovať v skupine, byť hlučnejší, aby ste na svoju prítomnosť upozornili. Dôležité je tiež mať prehľad o okolí a nevstupovať do hustého porastu a odľahlých miest. "Prosíme občanov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie odporúčaní z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti," vyzýva samospráva.
Medveďa videli oproti čerpacej stanici v Brezne
Medveďa videli aj v Brezne. Informoval o tom mestský poslanec štvrtého obvodu Erik Duhan. "S úctou Vás žiadam, aby ste v lokalite dolina Ježová v Zadné Halny boli opatrní a momentálne nevstupovali na miesto, nakoľko sa neďaleko hlavnej cesty oproti čerpacej stanici pohybuje medveď hnedý," informoval na sociálnej sieti. Dodal, že kontaktoval zásahový tím, ktorý už túto časť monitoruje.