V nočnom klube sa strhla brutálna masová BITKA! VIDEO Lietali fľaše aj päste ako v ringu

CANGGU - V populárnom dovolenkovom letovisku Canggu na Bali sa odohrala brutálna nočná bitka. V luxusnom nočnom klube Jade by Todd English sa v noci na 22. mája strhla masová potýčka medzi dvoma skupinami zahraničných návštevníkov. Do konfliktu sa zapojilo najmenej 14 mužov, ktorí po sebe hádzali fľaše, bili sa päsťami a používali rozbité sklo ako zbraň.
Incident sa začal krátko po 1. hodine ráno, keď sa dve skupiny turistov dostali do prudkej slovnej výmeny, píše The Sun. Podľa miestnych médií sa situácia vyhrotila vo chvíli, keď jeden z mužov hodil pohár smerom k druhej skupine. To spustilo chaotickú bitku priamo uprostred preplneného klubu.
Video, ktoré sa rýchlo šíri sociálnymi sieťami, zachytáva mužov, ako sa navzájom bijú fľašami od alkoholu. Na zemi zostali rozbité sklo, krv a rozhádzané predmety. Niekoľko účastníkov skončilo bez tričiek, iní s krvácajúcimi ranami.
Upozornenie: Video nie je vhodné pre maloletých a citlivé povahy!
Ostatní návštevníci sa v panike rozutekali, niektorí sa snažili bitkárov od seba odtrhnúť. Do konfliktu zasiahla aj ochranka klubu, no bitka trvala niekoľko minút. Podľa Bali Times viacerí účastníci skončili v nemocnici.
Polícia incident vyšetruje
Polícia potvrdila, že na miesto dorazili hliadky aj kriminalisti. „Môžeme potvrdiť, že došlo k bitke medzi dvoma skupinami zahraničných občanov,“ uviedla hovorkyňa polície Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti. Vyšetrovatelia preverujú kamerové záznamy a vypočúvajú svedkov.
Zatiaľ nie je jasné, čo presne konflikt vyprovokovalo, no polícia pripúšťa, že svoju rolu zohral alkohol a preplnený klub. V čase incidentu bolo v klube až 462 ľudí, hoci jeho ideálna kapacita je podľa médií menej než 100. Úrady preto klub dočasne uzavreli.
Bali v posledných rokoch sprísňuje pravidlá pre zahraničných návštevníkov. Miestna vláda zaviedla pravidlá pre turistov, prísnejšie pokuty a od roku 2024 aj turistickú daň 150 000 IDR (približne 7 eur), ktorá má pomôcť chrániť kultúru a životné prostredie ostrova.