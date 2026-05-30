Sobota30. máj 2026, meniny má Ferdinand, zajtra Petrana, Petronela, Nela

Vedci sledujú desivý jav v európskych lesoch: Najprv prestanú dýchať, potom prichádza pomalý koniec

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

PARÍŽ - Kedysi majestátny dub je dnes prakticky mŕtvy. Po opakovaných vlnách horúčav zastavil svoje životné funkcie, aby šetril vodu, a v jednom z francúzskych lesov pomaly hynie. Ide o jeden z mnohých stromov v európskych lesoch, ktoré volia drastické a často smrteľné metódy prežitia tvárou v tvár zhoršujúcim sa vlnám horúčav a suchám súvisiacim so zmenou klímy, napísala agentúra AFP.

Zatiaľ čo Francúzsko zažíva rekordnú vlnu horúčav na začiatku letnej sezóny, vedci varujú, že mnohé európske lesy už nesú stopy niekoľko rokov rastúcich teplôt a intenzívneho sucha. Rovnako ako ľudia, ktorí sa ochladzujú potením, stromy regulujú svoju teplotu transpiráciou. To znamená, že čerpajú vodu z pôdy a uvoľňujú ju vo forme pary cez drobné póry v listoch. S rastúcimi teplotami sa strata vody z listov a pôdy zrýchľuje, čo stromy núti k zúfalým opatreniam, aby si udržali vlhkosť.

Manuel Nicolas z francúzskeho Národného lesníckeho úradu tento jav skúma v lesoch po celej krajine už desaťročia. „Všetky stromy trpia, ale ich reakcie na teplotný stres sa líšia v závislosti od druhu a lokality,“ uviedol Nicolas, ktorý vedie národný program monitorovania lesných ekosystémov. Niektoré stromy obmedzujú stratu vody tým, že rýchlo uzatvárajú svoje prieduchy – mikroskopické póry na listoch alebo ihliciach, ktoré regulujú výmenu plynov a uvoľňovanie vodnej pary. Uzavretie prieduchov šetrí vodu, no spomaľuje až zastavuje fotosyntézu, teda proces, ktorý premieňa slnečné svetlo, oxid uhličitý a vodu na cukry potrebné pre rast a prežitie rastlín. Po čase tak môže strom v podstate vyhladovať.

Stromy sú vystavované extrémnym podmienkam

Ďalšou stratégiou, ktorú uprednostňujú najmä stromy s hlbokým koreňovým systémom, je čerpanie vody z pôdy a udržiavanie prieduchov otvorených čo najdlhšie, poznamenal Nicolas. „Rizikom je však tentoraz smrť v dôsledku nedostatku vody,“ dodal vo Fontainebleau, rozsiahlom lese približne 60 kilometrov južne od Paríža. Podľa Nicolasa je strom stĺpcom vody, ktorý dokáže absorbovať až 200 litrov tekutiny denne a prenáša vlhkosť zo zeme do koruny. Tento systém však môže byť preťažený horúčavou alebo suchom a úplne skolabovať. „Do ciev sa dostávajú vzduchové bubliny a bránia cirkulácii miazgy až ku koncom konárov. Tomu sa hovorí plynová embólia,“ povedal. „A keď embólia postihne príliš veľa ciev, celý strom uhynie na dehydratáciu,“ dodal.

Vedci tvrdia, že s rastúcou častosťou vĺn horúčav a sucha sú stromy čoraz častejšie vystavované týmto extrémnym podmienkam. Vo Francúzsku, kde sa nachádzajú jedny z najrozmanitejších lesov v Európe, vládne štatistiky ukazujú, že úhyn stromov sa za posledných desať rokov zdvojnásobil. Prognózy naznačujú, že do roku 2050 by mohlo ubudnúť približne 30 percent druhov stromov. Odborníci tvrdia, že lesy sú nútené rýchlo sa prispôsobovať klimatickým zmenám, ktoré sa za normálnych okolností odohrávajú v priebehu tisícročí. Od predindustriálnej éry sa planéta Zem oteplila približne o 1,4 stupňa Celzia a podľa vedcov je súčasná klíma pravdepodobne najteplejšia, akú Zem zažila za posledných 125-tisíc rokov.

Dopad na stromy je viditeľný voľným oko

Dopad na stromy vo Fontainebleau je viditeľný voľným okom. Niektoré obry tam zhodili svoje konáre a listy v márnej snahe prežiť. Medzi nimi je dub číslo 37, ktorý stále stojí, no bez konárov a zbedačený. Nicolas a jeho tím označujú a pozorujú stromy vo Fontainebleau už 34 rokov a vedia, že sa blíži jeho koniec. Iné stromy v okolí však zostávajú vysoké a zdravé z dôvodov, ktoré vedci stále skúmajú.

Intenzívna vlna horúčav v roku 2018 zničila vo Fontainebleau skupinu borovíc, ale iné ihličnany v lese prosperovali z dôvodov, ktorým vedci stále dobre nerozumejú. „Niektoré druhy stromov, napríklad tie stredomorské, môžu byť voči horúčave odolnejšie,“ povedal Nicolas. „Sú lepšie prispôsobené suchým podmienkam, pretože obmedzujú stratu vody transpiráciou vďaka malým, kožovitým listom pokrytým chĺpkami alebo nepriepustnou vrstvou, ako je to napríklad pri dube cezmínovom,“ povedal. Podľa Nicolasa je pre ochranu lesov pred nadchádzajúcimi horúčavami kľúčové pochopiť, ktoré druhy budú vhodné o 100 rokov. „Proti vlnám horúčav toho veľa urobiť nemôžeme. Môžeme sa však pokúsiť pomôcť lesom prispôsobiť sa,“ dodal.

Viac o téme: FrancúzskoFontainebleauStromy
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Tragédia na Kysuciach: Štvorkolka
Tragédia na Kysuciach: Štvorkolka narazila do stromu, spolujazdec zomrel vo vrtuľníku! Hrozivé VIDEO po nehode
Domáce
Nezvládli jazdu na štvorkolke:
Nezvládli jazdu na štvorkolke: Po náraze do stromu pri Kysuciach sa zranili dvaja ľudia
Domáce
FOTO Horská záchranná služba pri
TRAGÉDIA v Nízkych Tatrách: Lesného robotníka privalil strom, zraneniam podľahol
Domáce
Na vošky a mravce
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
urobsisam.sk

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ďurovčík oživil Vtáka ohniváka... potom prišiel s veľkým odhalením: Toto si nechával pre seba!
Ďurovčík oživil Vtáka ohniváka... potom prišiel s veľkým odhalením: Toto si nechával pre seba!
Prominenti
29. ročník medzinárodnej Balónovej fiesty
29. ročník medzinárodnej Balónovej fiesty
Správy
Hráč BC Slovan Dávid Abrhám hodnotí prehru o 50 bodov a titul Levíc
Hráč BC Slovan Dávid Abrhám hodnotí prehru o 50 bodov a titul Levíc
Basketbal

Domáce správy

Masívny útok na Slovákov:
Masívny útok na Slovákov: Stačí JEDEN KLIK a ukradnú vám všetko, aj peniaze! Na TOTO si dajte pozor
Domáce
Slovensko zasiahlo zemetrasenie! DETAILY,
Slovensko zasiahlo zemetrasenie! DETAILY, kde bolo epicentrum a aké bolo silné
Domáce
FOTO DRÁMA na Horehroní: FOTO
DRÁMA na Horehroní: FOTO Vodič s autom vpálil do bytovky!
Domáce
STRAŠNÁ TRAGÉDIA v obľúbenej turistickej lokalite: Vyslali záchranárov, hlásia obeť. Hrozné, čo sa stalo
STRAŠNÁ TRAGÉDIA v obľúbenej turistickej lokalite: Vyslali záchranárov, hlásia obeť. Hrozné, čo sa stalo
Košice

Zahraničné

V Barbacene zatvorili kliniku
V Barbacene zatvorili kliniku známu týraním ľudí
dromedar.sk
AKTUALIZOVANÉ HRÔZA v pekárni: Žene
HRÔZA v pekárni: Žene zachytil stroj na cesto nohy, od bolesti omdlievala! Vyslobodzovať ju museli hasiči
Zahraničné
Autobus s mladými športovcami
Autobus s mladými športovcami narazil do stromu: Nehodu neprežil vodič, desiatky ľudí sa zranili
Zahraničné
Ilustračné foto
Európa čelí invázii agresívneho druhu mravcov: Vytvára SUPERKOLÓNIE, preniká do domov a poškodzuje káble!
Zahraničné

Prominenti

Lilly Allen
Pomsta bývalému v najluxusnejšej podobe! Lily Allen dráždi: Sexi pózy, čipky a skryté odkazy v piesňach
Zahraniční prominenti
Oslava Martin Nikodým
Veľký deň v živote moderátora Martina Nikodýma: Svadba!
Domáci prominenti
FOTO Boris Kollár
Kollár chytil druhý dych a zhodil 20 kíl: Siahol po injekciách na chudnutie a... Wow, to je ale zmena
Domáci prominenti
Meghan a princ Harry.
Harry a Meghan prišli už aj o svadobný dar od Alžbety II. Navyše museli zacvakať 3 milióny zo svojho!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Vedci sledujú desivý jav
Vedci sledujú desivý jav v európskych lesoch: Najprv prestanú dýchať, potom prichádza pomalý koniec
Zaujímavosti
Sovietsky teror: Šesť umelcov,
Sovietsky teror: Šesť umelcov, ktorým Stalin zničil život
dromedar.sk
Ilustračné foto
Nová štúdia šokuje: TENTO bežne dostupný vitamín zvyšuje riziko rakoviny! Pozor na doplnky výživy
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Polievate trávnik zle? Odborník odhalil čas, kedy rastie najkrajšie! Väčšina ľudí robí rovnakú chybu
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Ženy tomu úplne prepadli: Slovenská značka zažíva obrovský boom
feminity.sk
Opálenie bez slnka? Slovenská
Opálenie bez slnka? Slovenská rodina vytvorila produkty, ktoré sa ihneď stali trendom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
S únavou môžete bojovať efektívnejšie: Populárnu kávu nahrádza tento trend
hashtag.sk

Ekonomika

Škandál pred MS vo futbale: FIFA vyšetrujú v USA kvôli astronomickým cenám lístkov a klamaniu fanúšikov (foto)
Škandál pred MS vo futbale: FIFA vyšetrujú v USA kvôli astronomickým cenám lístkov a klamaniu fanúšikov (foto)
Spoznáte európske dovolenkové destinácie podľa jednej fotky? Otestujte sa! (kvíz)
Spoznáte európske dovolenkové destinácie podľa jednej fotky? Otestujte sa! (kvíz)
Ktoré firmy na Slovensku najlepšie zarábajú? Nová analýza odhaľuje skutočné stroje na peniaze!
Ktoré firmy na Slovensku najlepšie zarábajú? Nová analýza odhaľuje skutočné stroje na peniaze!
Slovnaftu došla trpezlivosť: Drsné slová na adresu politikov kvôli údajnému dlhu!
Slovnaftu došla trpezlivosť: Drsné slová na adresu politikov kvôli údajnému dlhu!

Šport

Švajčiarsko – Nórsko: ONLINE prenos zo semifinále MS V HOKEJI 2026
Švajčiarsko – Nórsko: ONLINE prenos zo semifinále MS V HOKEJI 2026
MS v hokeji
Vynútená zmena v nominácii Vladimíra Weissa: Zraneného brankára nahradí odchovanec Žiliny
Vynútená zmena v nominácii Vladimíra Weissa: Zraneného brankára nahradí odchovanec Žiliny
Reprezentácia
Na úmrtie Lemieuxa reagoval najväčší rival: Bol iný na ľade, Fehérvárymu pomohol získať milióny
Na úmrtie Lemieuxa reagoval najväčší rival: Bol iný na ľade, Fehérvárymu pomohol získať milióny
NHL
Také niečo NHL nezažila od roku 1993: Slafkovský si s Montrealom postupne kráča po Stanley Cup
Také niečo NHL nezažila od roku 1993: Slafkovský si s Montrealom postupne kráča po Stanley Cup
NHL

Auto-moto

Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Predstavujeme
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Predstavujeme
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Predstavujeme
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Kedy sa vám ako uchádzačovi oplatí hľadať prácu cez personálnu agentúru?
Kedy sa vám ako uchádzačovi oplatí hľadať prácu cez personálnu agentúru?
Hľadám prácu
Pracovné benefity, ktoré v skutočnosti skoro vôbec nevyužívame: Čo firmy ponúkajú a čo ľudia reálne chcú?
Pracovné benefity, ktoré v skutočnosti skoro vôbec nevyužívame: Čo firmy ponúkajú a čo ľudia reálne chcú?
Motivácia
Generácia Z mení pravidlá práce. Starší kolegovia tomu často nerozumejú a vzniká tichý konflikt na pracoviskách
Generácia Z mení pravidlá práce. Starší kolegovia tomu často nerozumejú a vzniká tichý konflikt na pracoviskách
Prostredie práce
Prečo ľudia odchádzajú z práce aj kvôli osvetleniu či hluku: Skrytí zabijaci produktivity
Prečo ľudia odchádzajú z práce aj kvôli osvetleniu či hluku: Skrytí zabijaci produktivity
Prostredie práce

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Čo spracovať v máji do zásoby na leto
Čo spracovať v máji do zásoby na leto
Rady a tipy
Šťavnaté jogurtové kuracie prsia - rýchly fit obed bez námahy
Šťavnaté jogurtové kuracie prsia - rýchly fit obed bez námahy
Kuracie prsia

Technológie

VIDEO: Ukrajinci oslepili ruskú S-300. Dron RAM II zničil 5N63S, citlivý prvok batérie, ktorý sa nahrádza veľmi ťažko
VIDEO: Ukrajinci oslepili ruskú S-300. Dron RAM II zničil 5N63S, citlivý prvok batérie, ktorý sa nahrádza veľmi ťažko
Armádne technológie
FBI varuje pred nebezpečným phishingom Kali365. Microsoft 365 účet ti vie ukradnúť aj bez hesla cez legitímne overenie
FBI varuje pred nebezpečným phishingom Kali365. Microsoft 365 účet ti vie ukradnúť aj bez hesla cez legitímne overenie
Bezpečnosť
Ukrajina vyrába milióny bojových dronov. Kyjev tvrdí, že je pred NATO o niekoľko krokov
Ukrajina vyrába milióny bojových dronov. Kyjev tvrdí, že je pred NATO o niekoľko krokov
Moderná vojna a konflikty
Známy fyzik z Harvardu tvrdí, že 3I/ATLAS môže rozsievať život po vesmíre. Pozeráme sa na panspermiu?
Známy fyzik z Harvardu tvrdí, že 3I/ATLAS môže rozsievať život po vesmíre. Pozeráme sa na panspermiu?
Vesmír

Bývanie

Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Stavali na etapy, no nakoniec majú krásne bývanie. Rodina vo Veľkom Orvišti si užíva modernú pohodu vidieka
Stavali na etapy, no nakoniec majú krásne bývanie. Rodina vo Veľkom Orvišti si užíva modernú pohodu vidieka

Pre kutilov

Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Zelenina a ovocie
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Zelenina a ovocie
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Horoskop príťažlivosti: Čím sú jednotlivé znamenia sexy bez toho, aby sa snažili?
Partnerské vzťahy
Horoskop príťažlivosti: Čím sú jednotlivé znamenia sexy bez toho, aby sa snažili?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Masívny útok na Slovákov:
Domáce
Masívny útok na Slovákov: Stačí JEDEN KLIK a ukradnú vám všetko, aj peniaze! Na TOTO si dajte pozor
Slovensko zasiahlo zemetrasenie! DETAILY,
Domáce
Slovensko zasiahlo zemetrasenie! DETAILY, kde bolo epicentrum a aké bolo silné
DRÁMA na Horehroní: FOTO
Domáce
DRÁMA na Horehroní: FOTO Vodič s autom vpálil do bytovky!
HRÔZA v pekárni: Žene
Zahraničné
HRÔZA v pekárni: Žene zachytil stroj na cesto nohy, od bolesti omdlievala! Vyslobodzovať ju museli hasiči

Ďalšie zo Zoznamu