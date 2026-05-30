Vedci sledujú desivý jav v európskych lesoch: Najprv prestanú dýchať, potom prichádza pomalý koniec

PARÍŽ - Kedysi majestátny dub je dnes prakticky mŕtvy. Po opakovaných vlnách horúčav zastavil svoje životné funkcie, aby šetril vodu, a v jednom z francúzskych lesov pomaly hynie. Ide o jeden z mnohých stromov v európskych lesoch, ktoré volia drastické a často smrteľné metódy prežitia tvárou v tvár zhoršujúcim sa vlnám horúčav a suchám súvisiacim so zmenou klímy, napísala agentúra AFP.
Zatiaľ čo Francúzsko zažíva rekordnú vlnu horúčav na začiatku letnej sezóny, vedci varujú, že mnohé európske lesy už nesú stopy niekoľko rokov rastúcich teplôt a intenzívneho sucha. Rovnako ako ľudia, ktorí sa ochladzujú potením, stromy regulujú svoju teplotu transpiráciou. To znamená, že čerpajú vodu z pôdy a uvoľňujú ju vo forme pary cez drobné póry v listoch. S rastúcimi teplotami sa strata vody z listov a pôdy zrýchľuje, čo stromy núti k zúfalým opatreniam, aby si udržali vlhkosť.
Manuel Nicolas z francúzskeho Národného lesníckeho úradu tento jav skúma v lesoch po celej krajine už desaťročia. „Všetky stromy trpia, ale ich reakcie na teplotný stres sa líšia v závislosti od druhu a lokality,“ uviedol Nicolas, ktorý vedie národný program monitorovania lesných ekosystémov. Niektoré stromy obmedzujú stratu vody tým, že rýchlo uzatvárajú svoje prieduchy – mikroskopické póry na listoch alebo ihliciach, ktoré regulujú výmenu plynov a uvoľňovanie vodnej pary. Uzavretie prieduchov šetrí vodu, no spomaľuje až zastavuje fotosyntézu, teda proces, ktorý premieňa slnečné svetlo, oxid uhličitý a vodu na cukry potrebné pre rast a prežitie rastlín. Po čase tak môže strom v podstate vyhladovať.
Stromy sú vystavované extrémnym podmienkam
Ďalšou stratégiou, ktorú uprednostňujú najmä stromy s hlbokým koreňovým systémom, je čerpanie vody z pôdy a udržiavanie prieduchov otvorených čo najdlhšie, poznamenal Nicolas. „Rizikom je však tentoraz smrť v dôsledku nedostatku vody,“ dodal vo Fontainebleau, rozsiahlom lese približne 60 kilometrov južne od Paríža. Podľa Nicolasa je strom stĺpcom vody, ktorý dokáže absorbovať až 200 litrov tekutiny denne a prenáša vlhkosť zo zeme do koruny. Tento systém však môže byť preťažený horúčavou alebo suchom a úplne skolabovať. „Do ciev sa dostávajú vzduchové bubliny a bránia cirkulácii miazgy až ku koncom konárov. Tomu sa hovorí plynová embólia,“ povedal. „A keď embólia postihne príliš veľa ciev, celý strom uhynie na dehydratáciu,“ dodal.
Vedci tvrdia, že s rastúcou častosťou vĺn horúčav a sucha sú stromy čoraz častejšie vystavované týmto extrémnym podmienkam. Vo Francúzsku, kde sa nachádzajú jedny z najrozmanitejších lesov v Európe, vládne štatistiky ukazujú, že úhyn stromov sa za posledných desať rokov zdvojnásobil. Prognózy naznačujú, že do roku 2050 by mohlo ubudnúť približne 30 percent druhov stromov. Odborníci tvrdia, že lesy sú nútené rýchlo sa prispôsobovať klimatickým zmenám, ktoré sa za normálnych okolností odohrávajú v priebehu tisícročí. Od predindustriálnej éry sa planéta Zem oteplila približne o 1,4 stupňa Celzia a podľa vedcov je súčasná klíma pravdepodobne najteplejšia, akú Zem zažila za posledných 125-tisíc rokov.
Dopad na stromy je viditeľný voľným oko
Dopad na stromy vo Fontainebleau je viditeľný voľným okom. Niektoré obry tam zhodili svoje konáre a listy v márnej snahe prežiť. Medzi nimi je dub číslo 37, ktorý stále stojí, no bez konárov a zbedačený. Nicolas a jeho tím označujú a pozorujú stromy vo Fontainebleau už 34 rokov a vedia, že sa blíži jeho koniec. Iné stromy v okolí však zostávajú vysoké a zdravé z dôvodov, ktoré vedci stále skúmajú.
Intenzívna vlna horúčav v roku 2018 zničila vo Fontainebleau skupinu borovíc, ale iné ihličnany v lese prosperovali z dôvodov, ktorým vedci stále dobre nerozumejú. „Niektoré druhy stromov, napríklad tie stredomorské, môžu byť voči horúčave odolnejšie,“ povedal Nicolas. „Sú lepšie prispôsobené suchým podmienkam, pretože obmedzujú stratu vody transpiráciou vďaka malým, kožovitým listom pokrytým chĺpkami alebo nepriepustnou vrstvou, ako je to napríklad pri dube cezmínovom,“ povedal. Podľa Nicolasa je pre ochranu lesov pred nadchádzajúcimi horúčavami kľúčové pochopiť, ktoré druhy budú vhodné o 100 rokov. „Proti vlnám horúčav toho veľa urobiť nemôžeme. Môžeme sa však pokúsiť pomôcť lesom prispôsobiť sa,“ dodal.