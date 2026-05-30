Hviezda Extrémnych premien na dne: Schudla 60 kíl a potom... boj o život

PRAHA - Mala to byť jej životná výhra. Dominika Vymazalová (33) v šou Extrémne premeny schudla neuveriteľných 60 kilogramov, získala obdiv divákov a verila, že konečne začne žiť nový, šťastnejší život. Namiesto vysnívaného začiatku však prišiel krutý paradox – pád na úplné dno.
Po skončení šou sa jej totiž rozpadol vzťah s partnerom Zdeňkom a Dominika zostala bez strechy nad hlavou. „Bolo obdobie, keď som po rozchode zostala úplne bez istoty domova. Len s dvoma mačkami a pocitom, že vlastne neviem, čo bude ďalej,“ priznala na sociálnej sieti.
Namiesto nového vysnívaného života tak prišiel tvrdý pád. Dominika musela žiť istý čas v malej sezónnej bunke bez kúrenia. Vonku bola zima, písal sa október a ona bojovala nielen s vyčerpaním, ale aj s obrovským strachom.
„Medzeru pod dverami som zakrývala vankúšmi. Bola som úplne zúfalá,“ opísala chvíle, ktoré pripomínajú nočnú moru. Dominika priznala, že v tom období mala pocit absolútnej beznádeje a bála sa požiadať kohokoľvek o pomoc. „Myslela som si, že si ju ani nezaslúžim,“ šokovala úprimným priznaním.
Fanúšikovia si určite pamätajú aj jej partnera Zdeňka, ktorý sa objavoval priamo v relácii. Po odvysielaní šou čelil vlne kritiky, pretože podľa divákov Dominiku počas chudnutia málo podporoval. Ona sa ho však vtedy verejne zastávala. O pár mesiacov neskôr však prišiel definitívny koniec ich vzťahu.
Po náročnom období sa Dominike napokon podarilo postaviť späť na nohy. Presťahovala sa do Prahy a začala nový život. Dnes pracuje na klinike známeho obezitológa MUDr. Evžena Machytku, ktorého diváci poznajú práve z Extrémnych premien a ktorý jej kedysi pomohol na ceste za vysnívanou premenou.
