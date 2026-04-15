Zabudnite na brokolicu a behanie! Marjorie má 112 rokov a jej recept na dlhovekosť vás posadí na zadok

LONDÝN - Dožiť sa viac než storočia je výnimočné, no dosiahnuť vek 112 rokov je skutočnou raritou. Britka Marjorie Hodnett Aylwardová odhalila jednoduchý recept na dlhovekosť – a prekvapivo v ňom nezohrávajú hlavnú úlohu ani prísna diéta, ani pravidelné cvičenie.
Len málokto sa dožije stovky, no Marjorie Hodnett Aylwardová patrí medzi výnimočných ľudí, ktorí túto hranicu dávno prekonali. V apríli oslávila úctyhodných 112 rokov a zaradila sa medzi najstarších obyvateľov Spojeného kráľovstva. Pri tejto príležitosti prezradila svoje životné krédo, ktoré podľa nej stojí za jej dlhovekosťou.
Na rozdiel od mnohých odborných odporúčaní nespočíva jej tajomstvo v zdravej strave či intenzívnom pohybe. Základom je podľa nej pozitívny prístup k životu. „Pozerajte sa dopredu s nádejou, nie späť s ľútosťou,“ odkázala. Verí, že človek by mal konať dobro všade tam, kde je to možné, a voči každému, koho stretne. Práve takýto postoj podľa nej prináša vnútorný pokoj a spokojnosť, uvádza denník Daily Mail.
Bola vydatá za bratov
Marjorie sa narodila v roku 1914 v Londýne a počas života zažila množstvo historických udalostí vrátane bombardovania počas druhej svetovej vojny. V roku 1941 sa vydala za Stanleya, ktorý zomrel o štrnásť rokov neskôr. O rok po jeho smrti sa vydala za jeho brata Huga, no aj ten ju krátko nato opustil – zomrel v roku 1958.
Má 60 rokov, no vyzerá na polovicu! Chuando Tan odhalil JEDNU potravinu, vďaka ktorej zastavil starnutie
Svoje profesionálne roky zasvätila učiteľstvu, ktorému sa venovala viac ako dve desaťročia. Aj vo vysokom veku si zachováva duševnú sviežosť a chuť do života. Voľný čas trávi čítaním, písaním poézie, maľovaním či sledovaním aktuálneho diania. Veľkou vášňou je pre ňu aj ragby. S pokorou priznáva, že takéhoto veku sa nikdy neplánovala dožiť. „Naozaj som nečakala, že sa dožijem 112 rokov, ale som šťastná, že tu stále som a mám množstvo dôvodov na oslavu,“ povedala. Jej príbeh je inšpiráciou a dôkazom, že optimizmus, láskavosť a radosť zo života môžu byť tým najlepším elixírom dlhovekosti.