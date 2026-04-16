Egyptská Gíza ukrýva niečo OBROVSKÉ: Vedci potvrdili podzemnú MEGAŠTRUKTÚRU a našli stopu k druhej Sfinge!

GÍZA - Talianski vedci tvrdia, že pod povrchom egyptskej plošiny v Gíze by sa mohla nachádzať druhá Sfinga, ako aj rozsiahla podzemná „megaštruktúra“. S týmto tvrdením prišiel tím vedený výskumníkom Filippo Biondi, ktorý sa problematike venuje dlhodobo.
Už v roku 2025 vedci oznámili, že pomocou moderných technológií identifikovali rozsiahle podzemné štruktúry pod Giza Plateau. Najnovšie tvrdia, že ich analýzy naznačujú existenciu druhej Sfingy, ktorá by mohla byť ukrytá pod pieskom, informuje portál indy100.com. Podľa Biondiho tímu na túto možnosť upozorňuje aj tzv. Dream Stele, staroveký artefakt nachádzajúci sa medzi labami Great Sphinx of Giza. Ten podľa interpretácie vedcov zobrazuje dve sfingy, čo už dlho vyvoláva teórie, že monument mohol mať „dvojča“.
Masívne objekty ukryté pod pieskom
Vedci tvrdia, že kľúčom k možnej polohe druhej Sfingy je geometrická analýza rozloženia pyramíd a existujúcej Sfingy. „Zistili sme presnú geometrickú koreláciu, stopercentnú symetriu,“ uviedol Biondi. Podľa neho zrkadlové premietnutie línií medzi pyramídami odhaľuje miesto, kde by sa druhá Sfinga mohla nachádzať. Tím využil satelitný radar schopný zachytiť jemné zmeny v štruktúre podložia. Výsledky podľa nich poukazujú na masívne objekty ukryté pod stvrdnutým pieskom.
Spermie vo vesmíre strácajú smer! Vedci však našli TAJNÝ RECEPT, ako v beztiažovom stave splodiť dieťa
„Skenovali sme Sfingu, pyramídy aj spojenie medzi Sfingou a Chafreho pyramídou a objavili sme vertikálne šachty a horizontálne chodby,“ tvrdí Biondi. Podobné podzemné priestory sú pritom už známe aj pod samotnou Sfingou. Okrem toho vedci hovoria aj o rozsiahlej štruktúre pod celou oblasťou. „Pod plošinou sa nachádza niečo veľmi veľké. Ide o podzemnú megaštruktúru,“ dodal. Tieto tvrdenia však zatiaľ neboli nezávisle potvrdené a odborná verejnosť k nim pristupuje opatrne. Objav by v prípade potvrdenia mohol zásadne zmeniť pohľad na staroegyptskú civilizáciu aj architektúru v oblasti Gízy.