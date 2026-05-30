Hollywoodsky kanibal a sexuálny predátor je po 5 rokoch späť: Neudržiavaný, zarastený, na nepoznanie!

LOS ANGELES - Ešte pred pár rokmi patril medzi najsexi mužov Hollywoodu a ženy po celom svete šaleli z jeho úsmevu. Potom však Armie Hammer zmizol zo svetiel reflektorov po škandáloch, ktoré zničili jeho kariéru. Teraz sa herec po dlhých rokoch opäť objavil na verejnosti, a paparazzi ho sotva spoznali.
Armie Hammer sa po piatich rokoch mediálneho exilu znovu objavil v uliciach Kalifornie. Herec, ktorého kedysi Hollywood pasoval za novú megastar, bol odfotografovaný počas nenápadnej prechádzky vo West Hollywoode. A jeho vzhľad okamžite vyvolal obrovský rozruch. Namiesto elegantného idolu z filmu Call Me By Your Name či uhladeného fešáka z červených kobercov sa pred fotografmi objavil muž s hustými fúzmi, strniskom a výrazne drsnejším imidžom.
Na sebe mal obyčajné čierne tričko, maskáčové šortky, šiltovku a tenisky. V ušiach AirPody, na tvári unavený výraz, a z kedysi dokonale nalešteného hollywoodskeho princa bol zrazu muž, ktorý pôsobí, akoby sa roky skrýval pred svetom. Hammer sa pritom z verejného života prakticky vytratil po obrovskom škandále v roku 2021. Viaceré ženy ho obvinili zo sexuálne nevhodného správania, manipulácie a násilia. Internet zároveň zaplavili bizarné správy o údajných kanibalistických fantáziách, ktoré sa okamžite stali virálnymi.
Herec všetky obvinenia opakovane odmietol a tvrdil, že všetky vzťahy boli konsenzuálne. Škandál mu však prakticky zničil kariéru. Prišiel o veľké filmové projekty, prestala s ním spolupracovať agentúra WME a Hollywood sa od neho odstrihol. Medzitým sa rozpadlo aj jeho manželstvo s televíznou osobnosťou Elizabeth Chambers, s ktorou má dve deti. Rozvod definitívne dokončili v roku 2023.
Hammer neskôr priznal, že sa ocitol vo finančných problémoch a po škandáloch prakticky prišiel o všetko. Napriek tomu sa zdá, že sa pomaly pokúša o návrat. V posledných mesiacoch začal byť aktívnejší na sociálnych sieťach a objavili sa aj správy o nových filmových projektoch. Zahral si napríklad vo westernovom thrilleri Frontier Crucible a pripravuje aj ďalšie filmy. Otázkou však zostáva, či mu Hollywood ešte niekedy odpustí. Pre jedných zostáva talentovaným hercom, ktorý sa stal obeťou mediálneho lynču, pre druhých je jeho meno navždy spojené s jedným z najškandalóznejších pádov modernej celebrity kultúry.
