Vincze hosťom politickej diskusie: Má v pláne riešiť... To nemyslí vážne?!

BRATISLAVA - BRATISLAVA – Politické kauzy, novinárčina a zákulisné informácie? Aj to bude témou diskusie, ktorej hosťom bude Viktor Vincze. Moderátor však už teraz naznačil, že za diskusný stôl prinesie aj témy, ktoré sú mu momentálne zjavne oveľa bližšie.
Spolu s Michalom Kovačičom a Adelom Ghannamom bude hosťom diskusného formátu Insider 360, ktorý moderuje Gabriela Kajtárová. Zatiaľ čo ostatní zrejme dorazia pripravení na debatu o politike a aktuálnom dianí, Vincze má na programe celkom iné kauzy. „V popise udalosti sa píše, že rozprávať sa budeme o novinárčine, aktuálnych kauzách a zákulisí politiky. To platí pre moderátorku a dvoch hostí,“ odkázal Vincze.
Následne prezradil, s čím príde k diskusnému stolu on. „Témy, ktoré k stolu prinášam ja: 1. Príkrmy. Čo s gaučom od batátu? 2. Kako až za ušami. Realita alebo urbánna legenda? 3. Koľko spánku stačí na život. Kedy súdiť okolie, ktoré spí cez 6 hodín? Teším sa na vás.“
Jeho program tak pripomína skôr krízové zasadnutie rodičov malých detí než diskusiu o aktuálnych kauzách. Kým ostatní hostia budú hovoriť o politike a dianí v krajine, Vincze má zjavne plnú hlavu celkom iných starostí. A ako sa ukazuje, aj tie dokážu vyvolať poriadne vášnivú debatu. Úprimne? Nie sme si úplne istí, čo napokon zaujme viac.
