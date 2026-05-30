Trump pritvrdzuje: USA chcú urýchliť hromadný odchod tisícov vojakov zo základní v Európe

WASHINGTON - Spojené štáty plánujú urýchliť stiahnutie svojich vojakov zo základní v Európe a svoje návrhy predložia spojencom v NATO budúci mesiac. S odvolaním sa na zdroj z Pentagónu o tom v sobotu informovali noviny Welt am Sonntag.
USA v máji oznámili plány stiahnuť svojich 5000 vojakov z Nemecka, pričom toto rozhodnutie je podľa agentúry Reuters vnímané ako dôsledok sporu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a európskymi mocnosťami v súvislosti s vojnou v Iráne.
Nemecko je najväčšou „základňou“ americkej armády v Európe s približne 35.000 vojakmi v aktívnej službe, aj keď podľa predpokladov je v súčasnosti toto číslo vyššie. Nemecké médiá uvádzajú, že sa blíži k 50.000.
Pentagón pri oznámení o plánovanom stiahnutí vojakov uviedol, že bude dokončené za šesť až 12 mesiacov. Noviny Welt am Sonntag neposkytli podrobnosti o tom, o koľko rýchlejšie by sa toto stiahnutie malo uskutočniť, ani o tom, ktorých lokalít by sa to mohlo týkať.