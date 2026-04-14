Máte modré oči? Potom ste súčasťou OBROVSKÉHO klanu! Vedci zistili, že VŠETCI modrookí majú jediného spoločného predka

KODAŇ - Nové poznatky naznačujú, že všetci sú potomkami jedného jediného predka, ktorý žil pred tisíckami rokov. Farba očí je výsledkom genetických procesov, no v minulosti to bolo oveľa jednoduchšie – všetci ľudia mali pôvodne hnedé oči v rôznych odtieňoch. Zlom nastal až v momente, keď došlo k špecifickej genetickej mutácii.
Vedci z University of Copenhagen zistili, že za zmenu farby očí je zodpovedný gén HERC2. Ten ovplyvňuje aktivitu ďalšieho génu OCA2, ktorý riadi tvorbu hnedého pigmentu v očiach. Mutácia v géne HERC2 v podstate „vypne“ OCA2, čím sa zníži produkcia pigmentu – a výsledkom sú modré oči.
Kľúčovým zistením je, že všetci ľudia s modrými očami majú túto identickú genetickú mutáciu, píše indy100.com. Práve to vedcov priviedlo k záveru, že pochádzajú od jedného spoločného predka, ktorý žil približne pred 6 000 až 10 000 rokmi v Európe.
Farba očí sa nemusí definitívne ustáliť hneď po narodení
Modré oči sú pritom pomerne zriedkavé – odhaduje sa, že ich má len 8 až 10 percent svetovej populácie. Zaujímavosťou je aj to, že farba očí sa nemusí definitívne ustáliť hneď po narodení. U niektorých detí sa môže časom meniť, keď sa začne tvoriť viac hnedého pigmentu.
Profesor Hans Eiberg vysvetlil, že práve táto mutácia vytvorila akýsi genetický „prepínač“, ktorý zmenil schopnosť organizmu produkovať hnedú farbu očí. Zistenia tak ukazujú, že ľudia s modrými očami majú spoločnú genetickú históriu – a ich „rodina“ je v skutočnosti oveľa väčšia, než by sa mohlo zdať.