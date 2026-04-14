Vražedná krása? Pod umelými mihalnicami jej rástol NÁDOR mozgu: Za všetko môže JEDINÁ INJEKCIA!

WARRINGTON - Tridsaťštyriročná Jenny Keepeová z Warringtonu si roky nevšimla, že jej pravé oko mierne vystupuje, pretože ho zakrývali dlhé umelé mihalnice. Na zmenu ju upozornila až jej mama, keď si ich dala dole. Vyšetrenia následne odhalili nezhubný nádor mozgu, ktorý mohol súvisieť s dlhodobým používaním antikoncepcie.
Britka Jenny Keepeová tvrdí, že odstránenie umelých mihalníc jej pomohlo zachrániť život, pretože zakrývali príznaky nádoru mozgu, ktorý mohla spôsobiť antikoncepcia. Na všetko ju upozornila matka, keď si všimla, že jej mierne vystupuje pravé oko. „Raz som mala s rodinou grilovačku a mama sa na mňa pozrela a povedala, že moje pravé oko vyzerá väčšie. Len som ju odbila a povedala, že to nič nie je. Sama som si to nevšimla. Zvyčajne mám stále nalepené umelé mihalnice, takže to celkom dobre zakrývali. Ale keďže bol Covid, dala som si ich dole a vtedy si mama všimla moje oko.“
Jenny mala nezhubný nádor mozgu známy ako meningeóm a lekári jej povedali, že príčinou môže byť injekčná antikoncepcia s obsahom medroxyprogesterónu, píše The Sun. Používala ju od 17 rokov a dlhodobé užívanie sa spája práve s meningeómami. „Tieto veci sa nemuseli stať. Nikdy mi nepovedali o rizikách,“ hovorí Jenny. „Prestala by som s tým. Keby sa na to neprišlo, mohlo to narásť ešte viac.“ Po grilovačke v roku 2020 absolvovala Jenny bežné očné vyšetrenie a optik zaznamenal podozrivú oblasť v zadnej časti pravého oka. O týždeň neskôr ju urgentne poslali do nemocnice a núdzové MRI zistilo nádor.
Musela vysadiť antikoncepciu
Jenny povedala: „Bola som v šoku, vôbec som to nečakala. Bolo to naozaj desivé. Nemala som žiadne iné príznaky, ani bolesť hlavy.“ Podstúpila dve operácie, pri ktorých odstránili 50 percent nádoru. „Chirurg spomenul po operáciách injekčnú antikoncepciu. Dovtedy som ju stále užívala. Neskôr mi povedal, že existuje možnosť, že nádor súvisí s injekciou. Poradil mi, aby som ju okamžite vysadila. Pozreli sme sa na to a hneď som ju prestala používať.“ Po rádioterapii je jej nádor klasifikovaný ako stabilný a Jenny absolvuje každoročné kontroly, aby sledovali jeho rast. Verí však, že kvôli rizikám ju mali skôr upozorniť, aby vysadila antikoncepciu.
„Nikdy mi neporadili, aby som s tým prestala. Bola to nedostatočná starostlivosť. Som nahnevaná, že nikoho nenapadlo odporučiť mi vysadenie. Človek si potom hovorí, že keby to rástlo viac, mohlo by to viesť k mŕtvici alebo záchvatu a zabiť ma? Nepriamo mi odstránenie mihalníc určite pomohlo urýchliť diagnostikovanie. Ostatným by som poradila, aby možno zvážili vysadenie po pár rokoch a aby chodili na kontroly a vyšetrenia.“ V októbri 2024 spoločnosť Pfizer spolu s Britským regulačným úradom pre lieky a zdravotnícke produkty (MHRA) uviedli, že pri vysokých dávkach medroxyprogesterónu existuje málo zvýšené riziko vzniku meningeómu, najmä pri dlhodobom užívaní. Správa uvádza, že meningeómy sú zriedkavé a absolútne riziko je veľmi malé.
Čo na to lekári?
Národný inštitút pre zdravie a klinickú excelentnosť (NICE) tiež uviedol meningeóm ako vedľajší účinok „vysokých dávok, najmä pri dlhodobom užívaní“ lieku a odporučil jeho vysadenie, ak sa diagnostikuje. Aj MHRA neustále monitoruje bezpečnosť medroxyprogesterónu a ďalších syntetických foriem progesterónu.
Dr. Alison Caveová povedala: „Bezpečnosť pacientov je naša najvyššia priorita. MHRA neustále monitoruje bezpečnosť všetkých schválených liekov. Ide o injekčnú antikoncepciu obsahujúcu medroxyprogesterón acetát (MPA), ktorá sa používa na prevenciu nežiaduceho tehotenstva. Informácie o lieku boli prvý raz aktualizované v roku 2024 po štúdiách, ktoré ukázali riziko meningeómu spojené s vysokými dávkami MPA. Začiatkom roku 2025 boli informácie doplnené o nové odporúčania a opatrenia na riadenie rizika. Aktualizovaný bol aj príbalový leták, aby pacienti poznali príznaky meningeómu a vedeli kontaktovať lekára, ak sa objavia. Pre väčšinu ľudí však prínosy tejto antikoncepcie výrazne prevyšujú riziká, no každému, kto má obavy, odporúčame obrátiť sa na svojho lekára, lekárnika alebo poskytovateľa antikoncepcie.“
Spoločnosť Pfizer uviedla, že sa plne zapojila do hodnotenia Európskej liekovej agentúry (EMA). Podľa hodnotenia existuje „významne zvýšené riziko meningeómu“ pri vysokých dávkach užívaných niekoľko rokov, no „absolútne riziko“ zostáva veľmi malé. Hovorca Pfizeru uviedol: „Bezpečnosť pacientov je našou najvyššou prioritou. Vykonávame prísne a kontinuálne monitorovanie všetkých našich liekov v spolupráci so zdravotníckymi autoritami po celom svete. Medroxyprogesterón acetát je schválený vo viac ako 60 krajinách počas posledných 30 rokov, má dobre zdokumentovanú účinnosť a bezpečnostný profil a počas tohto obdobia bol liečbou pre milióny pacientov. Ľudia by sa mali obrátiť na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru, ak majú akékoľvek obavy alebo zaznamenajú vedľajšie účinky.“ Pfizer doplnil, že aktualizoval príbalový leták tak, aby odrážal možné riziko medzi užívaním vysokých dávok medroxyprogesterón acetátu a zvýšeným rizikom vzniku meningeómu.