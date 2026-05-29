Krajinu zasiahli tragické povodne: Stúpajúca hladina rieky si vyžiadala obete

DAMASK - Silné záplavy spôsobené stúpajúcou hladinou rieky Eufrat v Sýrii vyhnali zo svojich domovov stovky rodín a vyžiadali si niekoľko obetí vrátane detí. Vyplýva to zo správy agentúry DPA.
Miestni predstavitelia v piatok uviedli, že v provincii Rakka sa utopil jeden muž. Dodali, že v susednej provincii Dajr az-Zaur zahynuli štyri deti, ktoré strhol silný prúd rieky Eufrat. Sýrske úrady zároveň informovali, že záplavy tam poškodili približne 24.000 hektárov poľnohospodárskej pôdy, 265 vládnych budov a asi 60 civilných zariadení. Povodne sú dôsledkom nezvyčajne silných dažďov v regióne vrátane susedného Turecka.
V dôsledku extrémne vysokej hladiny vody v priehradách v regióne, najmä v tureckej Atatürkovej priehrade, museli turecké úrady kontrolovaným spôsobom vypúšťať obrovské množstvá vody. Aby zabránili preťaženiu svojich vlastných zariadení, sýrski prevádzkovatelia taktiež otvorili stavidlá na svojich priehradách.
Hladina vody následne náhle stúpla a zaplavila rozsiahle úseky brehov rieky. Sýrsky minister energetiky Muhammad Bašír obvinil turecké úrady, že sýrske orgány dostali správy o stúpajúcej hladine vody rieky Eufrat príliš neskoro.
Medzičasom dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara navštívil postihnuté oblasti, aby zhodnotil škody a humanitárne potreby, informovala štátna tlačová agentúra SANA. Generálny riaditeľ priehrady na Eufrate pre agentúru DPA uviedol, že hladina vody by mala klesnúť do dvoch dní. Turecko medzičasom uzavrelo svoje stavidlá.