Študent vo Švédsku zaútočil na učiteľku najsmradľavejšou rybou sveta! S TAKÝMTO trestom nerátal

VÄXJÖ – Vo Švédsku sa odohral ohavný prípad. Jeden z miestnych študentov strednej školy sa chcel pomstiť učiteľke, no namiesto toho dostal pomerne vysoký trest. Pôjde do väzenia.
Každý už určite počul o rybacej konzerve, ktorá po otvorení zapácha horšie ako všetko, čo ste kedy cítili. Tzv. "surströmming" je konzerva lokálnych miestnych rýb, ktoré sa ale konzumujú doslova skvasené. Pôvodne to bolo bežné jedlo chudobných ľudí, ktorí jedli tieto ryby aj niekoľko mesiacov po ich vylovení.
Dnes je to najmä na sociálnych sieťach jedno z najpopulárnejších videí. Ľudia ochutnávajú surströmming priamo pred kamerou, no mnohí nie sú schopní vydržať pri otvorenej konzerve eni minútu.
Útok na učiteľku počas skúšky
Takéto ryby použil študent vo Växjö doslova ako zbraň. Počas skúšky hodil kvasené rybie mäso po svojej učiteľke. Incident sa odohral počas marca na strednej škole Kungsmadsskolan.
Nasledovalo rozčarovanie, pretože mladík sa dopustil spáchania veľmi závažného činu. Prípad putoval až na súd. Súdna rada vo Växjö rozhodla po preskúmaní a vypočutí oboch strán rozhodla, že išlo o útok na štátneho zamestnanca, pretože učiteľka bola v tom čase vo výkone práce. Študent bol preto odsúdený za napadnutie a vyhrážanie, ktorého sa mal dopustiť pri inej situácií.
Bude pracovať bez nároku na mzdu
Navyše podľa súdu sa počas páchania tohto činu cielene zamaskoval. Dostal trest 50 hodín "väzenskej služby". V tomto prípade ide o trestný čin, ktorého sa dopustila osoba mladšia ako 18 rokov. V praxi to znamená, že bude musieť absolvovať 50 hodín verejnoprospešných prác bez nároku na mzdu. Vo Švédsku sa za takúto činnosť považuje pomocná ruka v obchode, v sklade pri vykladaní tovaru, alebo pri údržbe verejných priestranstiev.