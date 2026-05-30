Čísla neklamú! PRIESKUM ukázal, ako sme spokojní so životnou úrovňou: Facka pre systém, voliči Smeru sú jediní, ktorí...

BRATISLAVA - Spokojnosť Slovákov a Sloveniek so svojou životnou úrovňou klesá. Na Slovensku je viac ľudí nespokojných so svojou životnou úrovňou ako spokojných. Kým ešte v októbri 2024 bolo spokojných 36 percent a nespokojných 43 percent respondentov, v máji 2026 sa pomer zmenil na 34 ku 50 percentám.
Ukázal to prieskum agentúry NMS Market Research Slovakia. "Vývoj spokojnosti so životnou úrovňou kopíruje implementáciu konsolidačných opatrení. Najvýraznejší pokles v spokojnosti so životnou úrovňou nastal po konsolidačnom balíčku, ktorý vstúpil do platnosti v januári 2025 a okrem iného zvýšil základnú sadzbu DPH z 20 % na 23 %. Letné mesiace roku 2025 priniesli prechodné zlepšenie. Tento pozitívny trend však nevydržal. Po ohlásení ďalšieho kola konsolidačných opatrení s účinnosťou od januára 2026 sa podiel nespokojných zvyšuje, no už miernejšie ako začiatkom roka 2025,“ uviedla analytička NMS Market Research Slovakia Denisa Lakatošová.
Najmenej spokojní so životnou úrovňou sú obyvatelia vo veku 30 až 61 rokov — teda generácie, ktoré nesú najvyššiu finančnú záťaž v podobe hypoték, výchovy detí a rastúcich nákladov na bývanie. Naopak, spokojnejší so svojou životnou úrovňou sú seniori a mladí ľudia z generácie Z.
Rozhodujúci je aj stupeň vzdelania. Medzi ľuďmi bez vysokej školy podiel nespokojných so životnou úrovňou dlhodobo výrazne prevyšuje tých spokojných. Každý druhý v tejto skupine je nespokojný so svojou životnou úrovňou. Spokojnosť prejavila tretina. Najspokojnejší so životnou úrovňou sú ľudia s vysokoškolským vzdelaním. Medzi nimi je pomer spokojných a nespokojných takmer vyrovnaný – v máji 2026 to je konkrétne 44 percent nespokojných a 42 percent spokojných
Najspokojnejší sú voliči Smeru
Najsilnejší rozdeľovací faktor sú politické preferencie. Voliči Smeru sú jedinou skupinou obyvateľstva, kde podiel spokojných počas celého merania prevyšuje tých nespokojných. Posledné výsledky z mája 2026 uvádzajú 55 percent spokojných a 33 percent nespokojných. Na opačnom konci voliči hnutia Slovensko a Demokratov. Podiel nespokojných so životnou úrovňou medzi týmito voličmi je výrazne väčší ako podiel spokojných.
"Zaujímavý je vývoj vnímanej životnej úrovne medzi voličmi Hlasu. Zo strany, ktorej voliči začínali s relatívne pozitívnym hodnotením, sa stala strana, kde podiel nespokojných rastie výraznejšie než u ostatných. Aktuálne je medzi voličmi Hlasu 49 percent nespokojných a 29 percent spokojných," poukázala agentúra.
Zber dát prebieha online cez online panel National Sample. Vzorka je reprezentatívna pre populáciu SR vo veku nad 18 rokov. Prieskum sa realizuje mesačne od októbra 2024, každý mesiac s účasťou približne 1 000 respondentov. Respondenti odpovedajú na otázku: Do akej miery ste spokojní alebo nespokojní so svojou súčasnou životnou úrovňou?