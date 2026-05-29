Brutálny útok cyklistu na vodičku: Zhodil ju na zem a bil päsťami priamo na ulici! Výkriky zachytilo VIDEO

Cyklista schytil vodičku a začal jej dávať údery päsťou.
Cyklista schytil vodičku a začal jej dávať údery päsťou. (Zdroj: X/Mundo Vivo)
MATOSINHOS - Portugalská polícia pátra po agresívnom cyklistovi, ktorý brutálne napadol 37-ročnú vodičku auta priamo na ulici. Incident zachytil svedok na video a zábery sa následne začali šíriť sociálnymi sieťami. Nekompromisný cyklista sa totiž k žene vodička zachoval úplne agresívne a neľudsky. Schytil ju a začal jej dávať údery päsťami!

K násilnému útoku došlo v pondelok 25. mája večer v meste Matosinhos neďaleko portugalského Porta. Podľa polície sa cyklista rozčúlil po tom, čo mal pocit, že auto ženy blokuje cestu. Na videu je vidieť, ako muž najskôr narazí bicyklom do vozidla. Následne zosadne a bez váhania zaútočí na vodičku päsťami. Počas hádky ju chytá za telo, siaha jej na tvár aj krk a opakovane ju udiera.

Cyklista neprestal s útokom, ani keď padla na zem

Žena sa snažila brániť, no agresor ju po chvíli zrazil na zem priamo uprostred cesty. Ani potom však neprestal. Podľa záberov ju chytil za vlasy a opakovane bil, zatiaľ čo si rukami chránila hlavu. Video sa dostalo na platformu X a mnohé ďalšie.

V pozadí počuť krik šokovaných okoloidúcich. K dvojici okamžite pribehlo niekoľko ľudí vrátane staršej ženy, ktorí sa snažili útok zastaviť. Napadnutá vodička neskôr uviedla, že cyklista ešte pred útokom trikrát udrel do jej stojaceho auta. Keď vystúpila z vozidla, aby ho konfrontovala, konflikt však prerástol do brutálneho napadnutia.

Žena skončila v nemocnici, cyklistu hľadá polícia

Polícia uviedla, že útočník z miesta ušiel ešte pred príchodom hliadky, ktorá dorazila približne o 17.10 hodine. Zranenú ženu ošetrili hasiči z Leca do Balio a následne ju previezli do nemocnice s ľahšími zraneniami.

Prípad už vyšetruje portugalská polícia, ktorá sa snaží cyklistu identifikovať. Video útoku medzitým zaplavilo sociálne siete, kde ľudia zdieľajú výzvy na pomoc pri jeho vypátraní.

