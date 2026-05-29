AKTUÁLNE V Košiciach sa zrazili teplovzdušné balóny! VIDEO Núdzové pristátie pri nákupnom centre

KOŠICE - Na východe Slovenska došlo k stretu teplovzdušných balónov. Po zrážke musel jeden z nich núdzovo pristáť pri Auparku v Košiciach. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky.
"V Košiciach, v blízkosti OC Aupark na Námestí osloboditeľov, došlo vo vzduchu k zrážke dvoch teplovzdušných balónov. Po náraze jeden z balónov núdzovo pristál na ceste pred OC Aupark. Druhý balón zostal vo vzduchu a podľa prvotných informácií je bez poškodenia," informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky.
Podľa informácií polície sa v balóne, ktorý núdzovo pristál, nachádzalo 5 osôb. Podľa prvotných informácií je bez viditeľných zranení. Zároveň informovala, že balón sa podarilo z cesty odstrániť a Štúrova ulica je prejazdná.
Pri udalosti zasahovalo aj osem príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) s dvoma kusmi hasičskej techniky. „Prvú predlekársku pomoc poskytli jednej ľahko zranenej osobe, ktorú si následne prevzali do svojej starostlivosti záchranári,“ uviedol hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v Košiciach Jozef Bálint s tým, že hasiči tiež pomáhali so stiahnutím balóna z cesty.
V Košiciach je v týchto dňoch medzinárodná Balónová fiesta. Trvá od stredy (27. 5.) do nedele (31. 5.) a zúčastňuje sa na nej 20 balónov z deviatich krajín sveta. Podujatie pripomína udalosť zo 14. júna 1906, keď nad Košice vzlietol balón Turul, ktorý priviezli z Budapešti.