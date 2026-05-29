Stopka po Let’s Dance: Laura Arcolin priznala, čo sa deje s jej zdravím! Skončí s tancom?

TALIANSKO - Po nečakanej stopke v kariére a zrušení účasti na prestížnom tanečnom festivale prišlo ďalšie vyjadrenie. Porotkyňa Let’s Dance Laura Arcolin priznala, že jej telo si vypýtalo daň za extrémne pracovné tempo.
Porotkyňa šou Let’s Dance Laura Arcolin ešte pred pár dňami šokovala správou, že pre zdravotné komplikácie musela zrušiť účasť na tanečnom festivale v Blackpoole. Spolu s manželom Massimom priznali, že namiesto súťaženia aktuálne riešia jej zdravotný stav.
Najnovšie sa tanečnica ozvala priamo z Talianska, kde momentálne oddychuje a podstupuje vyšetrenia. „Píšem vám z Talianska, na súťaž sme dnes nenastúpili, keďže ešte stále sa mi energia nevrátila. Dnes som bola na krvných testoch, tak uvidíme, ako to dopadne. Pravdepodobne mi chýba železo alebo som prekonala nejaký vírus,“ odkázala Laura fanúšikom.
Z jej slov je jasné, že organizmus jej vyslal jasný signál, aby spomalila. „Každopádne potrebujem poriadny oddych a o to sa teraz starám. Ďakujem za krásne správy, ste naozaj super,“ dodala.
Zdá sa, že práve extrémne pracovné tempo sa mohlo podpísať pod jej aktuálny stav. Počas Let’s Dance totiž Laura pravidelne cestovala po Európe kvôli tanečným povinnostiam, workshopom a súťažiam. Neustále presuny medzi krajinami, tréningy a pracovné nasadenie si zrejme vybrali svoju daň.
