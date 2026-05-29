VIDEO Na Liptove horel les: Plamene po sebe zanechali spúšť za 30-tisíc eur

Hasiči bojovali s požiarom pri Ivachnovej. (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
IVACHNOVÁ - V katastri obce Ivachnová v okrese Ružomberok v piatok poobede horel les. Požiarom bola zasiahnutá plocha približne 2,4 hektára. Na miesto bol privolaný dronista a zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová. Hasičom sa do večerných hodín podarilo požiar uhasiť, škody sa odhadujú na okolo 30 - tisíc eur.
Požiar lesa bol ohlásený v piatok po 14.00 h. „Na mieste zasahuje 23 príslušníkov HaZZ z hasičských staníc v Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Martine a Žiline a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Ivachnová, Vyšný Sliač, Stredný Sliač, Nižný Sliač, Liptovská Teplá a Partizánska Ľupča,“ spresnila hovorkyňa.
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)"Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali a následne zlikvidovali pomocou viacerých hasebných prúdov, genfovakov a jednoduchých hasiacich prostriedkov. Počas zásahu zároveň zabezpečovali kyvadlovú dopravu vody a situáciu monitorovali aj pomocou dronu,“ ozrejmili hasiči.