NATO potvrdilo, čo si všetci mysleli: Dron, ktorý zasiahol Rumunsko, bol ruský!

BRUSEL/BUKUREŠŤ - Dron, ktorý v noci na piatok narazil do obytného domu v rumunskom meste Galati a zranil dvoch ľudí, bol ruského pôvodu. Povedal to hovorca veliteľstva spojeneckých síl NATO v Európe (SHAPE) Martin O'Donnell. Informuje agentúra Reuters.
Analýza trosiek, ktorú vykonali rumunské ozbrojené sily a následne ju konzultovali s NATO, podľa O'Donnella ukázala, že ide o ruský typ bezpilotného lietadla používaný pri útokoch na ukrajinskú infraštruktúru. Hovorca zároveň uviedol, že Aliancia nemá informácie, že by incident predstavoval úmyselný útok na územie členského štátu. Rumunské ministerstvo obrany uviedlo, že zaistené fragmenty zodpovedajú ruským dronom Geran-2, ktoré Moskva pravidelne nasadzuje proti ukrajinským cieľom v oblasti rieky Dunaj.
Rumunský prezident Nicušor Dan počas návštevy Galati vyhlásil, že ruský dron predtým zrejme zasiahla ukrajinská protivzdušná obrana nad mestom Reni, čo spôsobilo zmenu jeho trajektórie. Odborníci podľa neho odhadujú, že dron niesol najmenej 30 kilogramov konvenčných výbušnín. Zároveň podľa televízie Digi24 zdôraznil, že zodpovednosť za incident nesie Rusko. Ďalej poznamenal, že Rumunsko bude pokračovať v rokovaniach so spojencami o posilnení obranných schopností proti dronom.
Po návrate z Galati vydal Dan na sociálnych sieťach vyhlásenie, v ktorom uviedol, že Ruská federácia sa dopustila závažného činu, ktorý ohrozil životy rumunských občanov na rumunskom území. Podľa neho je to dôsledok nezodpovednosti, s akou Rusko používa rôzne bojové taktiky, pričom úplne ignoruje životy civilistov. „Bez ohľadu na to, ako veľmi sa nás snaží rozdeliť, bez ohľadu na naše rozdielne názory na rôzne témy, Rusko neuspeje s rozdelením našej spoločnosti, pokiaľ ide o integritu, demokraciu a slobodu v Rumunsku," konštatoval prezident.
Incident v Galati je prvým prípadom, keď bezpilotné lietadlo zasiahlo obytnú budovu na území Rumunska. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 Rumunsko zaznamenalo desiatky narušení vzdušného priestoru dronmi počas ruských útokov na ukrajinské prístavy na Dunaji. Ruský prezident Vladimir Putin v reakcii na tvrdenia o ruskom pôvode dronu na tlačovej konferencii v kazašskej metropole Astana povedal, že je „príliš skoro“ určiť jeho pôvod a naznačil, že incident mohol spôsobiť ukrajinský dron, ktorý sa vychýlil z kurzu.