Madonna priznala meno najlepšieho milenca života: V tom čase bola vydatá a on je už mŕtvy!

LONDÝN - Madonna opäť rozvírila vody šoubiznisu. Kráľovná popu bez hanby priznala, ktorý muž bol podľa nej najlepší milenec jej života - a internet zostal v šoku. Speváčka totiž prezradila len mená bývalých partnerov, ktorí už nežijú. A medzi nimi padlo meno jedného z najžiadanejších mužov Ameriky.
Madonna sa postarala o ďalší mediálny výbuch, keď prezradila, že najlepším milencom jej života bol John F. Kennedy Jr. Speváčka pritom s úsmevom dodala, že bude hovoriť len o mužoch, ktorí už nežijú. To, čo znie ako hollywoodska legenda, má ešte pikantnejší detail. Ich románik sa mal odohrať koncom 80. rokov, v období, keď bola Madonna vydatá za herca Seana Penna. Dvojica tvorila jeden z najbúrlivejších a najsledovanejších párov tej doby. Ich zťah bol plný vášnivých hádok, škandálov aj dramatických rozchodov a návratov. Rozviedli sa v roku 1989.
Práve počas tohto turbulentného obdobia sa Madonna údajne zblížila s Johnom F. Kennedym Jr., ikonickým synom prezidenta Johna F. Kennedyho. V tom čase bol JFK Jr. považovaný za jedného z najsexi mužov Ameriky a ženy po celom svete boli z neho doslova posadnuté. Madonna však teraz naznačila, že ich spojenie bolo oveľa intenzívnejšie než len krátky flirt. Hoci speváčka nezachádzala do detailov, jej výraz hovoril za všetko. Keď vyslovila jeho meno, údajne sa len usmiala a dodala, že „to bolo niečo výnimočné“.
Fanúšikovia okamžite začali na sociálnych sieťach rozoberať, či práve Kennedy nebol mužom, kvôli ktorému sa jej manželstvo so Seanom Penom definitívne rozpadlo. To však Madonna nikdy verejne nepotvrdila. JFK Jr. pritom nebol jedinou zosnulou celebritou, s ktorou mala Madonna románik. V minulosti chodila aj s rapperom Tupacom Shakurom, extravagantným basketbalistom Dennisom Rodmanom či legendárnym umelcom Jean-Michelom Basquiatom. Aj po desaťročiach tak Madonna dokazuje, že jej milostný život je rovnako legendárny ako jej hudobná kariéra. A zdá sa, že niektoré tajomstvá bude svetu dávkovať pekne postupne.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%