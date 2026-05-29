Po mesiacoch odkladania kvôli vojne nastal čas: Irán má chystať veľkolepý pohreb Chameneího

Šiítski Moslimovia držia v rukách plagáty zosnulého ajatolláha Alího Chameneího a jeho syna Mojtaba, ktorý prevzal post najvyššieho vodcu Iránu. (Zdroj: SITA/AP/Ali Raza)
TASR

TEHERÁN - Iránske úrady pripravujú pôdu pre „veľkolepý“ pohreb najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý prišiel o život v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán, informovali v piatok tamojšie štátne médiá. Informuje agentúra AFP.

Pohreb bol dlhodobo odkladaný z dôvodu vojny islamskej republiky so Spojenými štátmi a Izraelom. Hoci termín jeho konania je stále neistý, „bol zriadený špeciálny štáb na prípravu pohrebného obradu a rôzne úrady momentálne plánujú a robia potrebné opatrenia,“ uviedla štátna televízia s odvolaním sa na Mohsena Mahmúdího, šéfa teheránskej Koordinačnej rady pre islamskú propagandu.

Chameneího syn a nástupca Modžtabá Chameneí bol pri týchto útokoch taktiež zranený a od svojho nástupu do úradu sa neobjavil na verejnosti. V apríli bolo zorganizované podujatie na počesť staršieho Chameneího, avšak štátny pohreb, ktorý bol pôvodne oznámený, sa pre vojnu nemohol uskutočniť.

Štátna televízia s odvolaním sa na Mahmúdího ďalej uviedla, že „rôzne organizácie pracujú na zabezpečení potrebných podmienok, aby sa po oficiálnom oznámení mohol uskutočniť ‚veľkolepý‘ obrad,“ pričom sa očakáva „masová účasť“. Hoci prímerie v bojoch od svojho vstupu do platnosti v apríli prevažne trvá, dohoda o definitívnom ukončení konfliktu na Blízkom východe je naďalej v nedohľadne, pripomína AFP.

