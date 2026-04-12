Práca snov? V Číne vám zaplatia STOVKY EUR za spánok v lese, no má to JEDEN HÁČIK!

ŠANGHAJ - Spať a ešte za to získať finančnú odmenu? V Číne sa tento netradičný koncept stal realitou. Neobvyklé súťaže v spaní majú pomôcť ľuďom spomaliť, zlepšiť kvalitu odpočinku a bojovať proti chronickému nedostatku spánku.
Na ostrove neďaleko Šanghaj sa koncom marca začali organizovať originálne súťaže v spaní. Odborníci nimi reagujú na čoraz častejší problém moderného sveta, únavu a nedostatok kvalitného odpočinku. Cieľom podujatí je pomôcť obyvateľom hektických veľkomiest zlepšiť spánok a tým aj celkovú kvalitu života.
Netradičné podujatie odštartovalo 21. marca v Národný lesopark Tung-pching na ostrove Čchung-ming. Účastníci sa snažia čo najlepšie si oddýchnuť v pokojnom prírodnom prostredí, zatiaľ čo ich výkony monitorujú moderné technológie. Získané údaje môžu vedcom poslúžiť na ďalší výskum spánku a zdravia, informuje China Daily.
Okrem kvalitného spánku získajú aj finančnú odmenu
Séria súťaží prebieha počas víkendov až do začiatku mája. Okrem možnosti kvalitne sa vyspať lákajú organizátori aj finančnými odmenami. Víťaz s najvyšším skóre získa 3 000 čínskych jüanov (približne 390 eur), druhá cena predstavuje 2 000 jüanov (asi 260 eur) a ostatní úspešní účastníci si rozdelia 10 000 jüanov (zhruba 1 300 eur).
Výsledné skóre sa určuje na základe viacerých faktorov, ktoré zaznamenáva špičková technika. Hodnotí sa celková dĺžka spánku, jeho kontinuita, podiel hlbokého spánku aj rýchlosť zaspávania. Priebežné výsledky sa zobrazujú na veľkej obrazovke, čo dodáva súťaži jedinečnú atmosféru.
Narastajúci problém
Hoci sa môže zdať, že ide o jednoduchú úlohu, pravidlá sú prísne. Súťaž trvá od 9:00 do 19:20 a účastníci musia po celý čas ležať. Nemusia síce spať nepretržite, no ak sa posadia, opustia matrac či použijú elektronické zariadenie, hrozí im diskvalifikácia. Zakázané sú aj rozhovory, rušivé pohyby či konzumácia jedla. Podujatie je preto určené len zdravým ľuďom vo veku od 18 do 50 rokov.
Organizátori veria, že tieto aktivity pomôžu ľuďom uniknúť od stresu veľkomestského života a znovu objaviť spojenie s prírodou. Hoci sa ostrov nachádza v bezprostrednej blízkosti Šanghaja, je známy čistým vzduchom a rozsiahlymi zelenými plochami – ideálnymi podmienkami pre kvalitný spánok. Projekt zároveň upozorňuje na rastúci problém nedostatku odpočinku v súčasnej čínskej spoločnosti. Dlhé pracovné hodiny, vysoká konkurencia a neustále používanie digitálnych zariadení spôsobujú, že mnohí ľudia – najmä mladí dospelí – trpia chronickou únavou. Súťaže v spaní tak predstavujú nielen kurióznu atrakciu, ale aj inovatívny krok k zdravšiemu životnému štýlu.