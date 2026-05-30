Veľký deň v živote moderátora Martina Nikodýma: Svadba!

BRATISLAVA - Martin Nikodým sa už nevie dočkať! V jeho rodine zaznejú svadobné zvony, keď si svoje áno povie moderátorov starší syn Adam so svojou dlhoročnou partnerkou.
Svadba syna Adama je Martina Nikodýma veľkou udalosťou, ktorú radostne prežíva. „Naši mladí si povedali, že spečatia svoj osemročný vzťah. Ja som si povedal, že je to veľmi milé, byť v 25 rokoch takto konzervatívny. Myslím si totiž, že dnes už sa ľudia veľmi neberú. Ale oni majú taký pekný a pevný vzťah, ktorý prežil aj čiastočné odlúčenie, takže je to úplne v poriadku,“ neskrýva hrdosť a dojatie Nikodým.
Mladý pár už nejaký čas buduje svoje hniezdočko lásky za hranicami Slovenska a zdá sa, že britská metropola sa stane na nejaký čas ich domovom. „Zostávajú žiť v Londýne, pretože Adam tam dostal veľmi zaujímavý job a rozhodol sa posunúť profesijne kúsok ďalej. Aj jeho Aďka bude mať o chvíľu prácu v Londýne, takže nateraz ostávajú tam,“ prezradil moderátor.
Hoci do dňa "D" a hodiny "H" zostáva už len minimum času, Martin Nikodým predsvadobný stres absolútne neriešil. Riadenie celého "projektu" totiž prevzala rázna ruka. „Našťastie, svatka je taký majordomus celej svadby, takže všetko poctivo kontroluje a sleduje. Ja dostávam už len finálne informácie. Som typ človeka, ktorý to naozaj nepotrebuje mať naplánované úplne do bodky,“ smeje sa Martin.
Jednu dôležitú vec však na náhodu nenechal – svadobnú reč! „Samozrejme, že budem mať príhovor. Aj som si ho pripravoval, mám ho kompletne napísaný. Dokonca som ho musel odovzdať v predstihu, keďže zhruba tretina našich svadobných hostí budú britskí kamaráti, tak sa môj prejav bude prekladať do angličtiny,“ prezrádza Nikodým detaily zo zákulisia príprav. Moderátor však prezradil aj to, aký exkluzívny svadobný dar pre syna a nevestu pripravil. Wau...!