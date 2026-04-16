Čína varuje pred cestou do USA: Vedci čelia šikane na letiskách, Peking hovorí o zákerných praktikách

PEKING - Čína vo štvrtok odporučila svojim občanom, aby pri cestách do Spojených štátov postupovali opatrne a vyhli sa príchodu cez medzinárodné letisko Seattle-Tacoma (SEA). Čínski občania tam boli podľa Pekingu nedávno vystavení „zákerným“ hraničným kontrolám. Upozornila na to agentúra AFP.
Americký Úrad colnej a pohraničnej stráže (CBP) na letisku SEA podľa čínskeho ministerstva zahraničných vecí nedávno zamietol vstup do Spojených štátov približne 20 čínskym vedeckým pracovníkom smerujúcim na akademické konferencie. Stalo sa to bez ohľadu na to, že mali platné víza, zdôraznil Peking.
„Vzhľadom na opakované prípady zákerného vypočúvania a obťažovania zameraného na čínskych vedcov (úrady) odporúčajú osobám, ktoré plánujú v blízkej budúcnosti cestovať do Spojených štátov, aby zvýšili svoje povedomie o bezpečnosti,“ uviedlo ministerstvo.
Čínski občania by sa podľa neho mali vyhýbať vstupu do USA cez letisko SEA. Odporučil im, aby v prípade, že ich budú americké úrady vypočúvať, reagovali „pokojne a racionálne“. CBP zatiaľ nereagoval na žiadosť AFP o vyjadrenie. Najnovšie odporúčanie prichádza pár týždňov pred plánovanou návštevou amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu. Do čínskej metropoly by mal pricestovať v polovici mája, pričom pôvodný dátum jeho návštevy bol zmenený v dôsledku vojny na Blízkom východe.