Odhalili UTAJENÉ dokumenty: Putinove deti učí personál zo Západu! Prísna mlčanlivosť, žiadne telefóny a LGBT témy

Ilustračný obrázok
(Zdroj: SITA/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
TASR

MOSKVA - Najmladšie deti ruského prezidenta Vladimíra Putina vychováva a vzdeláva personál zo Západu. Prepracovaný systém starostlivosti o synov bývalej gymnastky Aliny Kabajevovej popisujú dokumenty, ktoré získal investigatívny projekt Systema v rámci Rádia Sloboda (RFE/RL).

Hlavnou úlohou pestúnok bolo, aby deti hovorili anglicky a nemecky na úrovni „vzdelaných Európanov“. Pri pohovore pred zamestnaním netušili, pre koho budú pracovať. Súčasťou kontraktu boli pravidelné zdravotné previerky a prísna mlčanlivosť. V dokumentoch sa rodičia označovali iba ako „rodina“ a deti ako „zverenci“. Podľa investigatívy rodina zamestnávala z rokoch 2017 – 2026 najmenej dvadsať pedagógov a pestúnok. Najviac z Nemecka, tiež z Juhoafrickej republiky, Veľkej Británie, Rakúska, Írska alebo Nového Zélandu. Spravidla to bolo štyri až šesť ľudí zo zahraničia.

Investigatíva sa opiera o množstva dokumentov a e-mailov, ktoré poskytol zdroj oboznámený s podrobnosťami o personálnom okolí Putina. Pre obavy z ruských spravodajských služieb požiadal o utajenie identity. Údajný syn ruského prezidenta Ivan sa mal narodiť v roku 2015 vo švajčiarskom Lugane a mladší Vladimir v roku 2019 v Moskve. Údaje už v minulosti zverejnil think tank Centrum Dossier so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktoré založil oligarcha Michail Chodorkovskij. Kremeľ ich oficiálne nikdy nepotvrdil.

Dokumenty spomínajú aj dve dospelé dcéry

Systema našla iba jednu zmienku o ruskej žene, ktorá mala učiť Ivana hudbu a zoznámiť ho so skladateľmi ako Sergej Prokofiev a Nikolaj Rimskij-Korsakov. Spomínajú sa aj banálne záležitosti, ako napríklad spor s jednou pestúnkou o to, či Ivana v novembri 2018 dostatočne očistila po návšteve toalety. Časť platu sa vyplácala v rubľoch na ruský účet a časť v hotovosti v cudzej mene. V auguste 2022 päť zamestnancov dostalo na oficiálne ruské účty platby 1,92 milióna rubľov (asi 27.400 eur), ale táto suma nezahŕňa peniaze, ktoré mohli byť vyplatené v hotovosti alebo prevedené na zahraničné účty.

Nové dokumenty spomínajú aj dve dospelé dcéry z Putinovho prvého manželstva Máriju Voroncovovú a Katerinu Tichonovovú. Ruský prezident sa so svojou manželkou Ľudmilou rozviedol v roku 2014. Získanú e-mailovú adresu používajú Olesja Fedina a Jekaterina Golovačevová, sesternice Aliny Kabajevovej. Účtovníctvo a mzdy zabezpečovali špecialisti s adresami na doméne llcinvest.ru, ktorú podľa OCCRP (neziskovej investigatívnej organizácie na odhaľovanie organizovaného zločinu, korupcie, kleptokracie a prania špinavých peňazí na medzinárodnej úrovni) a Meduzy používajú spoločnosti spojené s Putinom.

Žiadne telefóny a LGBT témy

Pestúnky nesmeli používať telefóny a museli detailne zapisovať každodenné aktivity detí. Výslovne sa zakazovali témy spojené so sexuálnymi záležitosťami a LGBT komunitou. Jeden z dokumentov obsahuje požiadavku, aby chlapci pri hrách dostávali výhradne mužské role. Personál sa zdržiaval prevažne v izolovaných rezidenciách blízko Valdaja alebo v Soči aj vo voľnom čase. Po pandémii covidu sa režim ešte sprísnil. Niektorí zamestnanci podľa dokumentov psychicky nezvládali dlhodobý život v odlúčení.

Najnovšia investigatíva ukazuje výrazný kontrast medzi oficiálnou rétorikou Kremľa a súkromným životom prezidentskej rodiny. Ten zabezpečuje rozsiahly a utajovaný aparát, aby údajné deti ruského prezidenta vyrastali v bezpečí pod nepretržitým dohľadom. Krátko po začiatku invázie na Ukrajinu Putin ostro kritizoval členov ruskej elity, ktorí sú „mentálne umiestnení“ na Západe. Varoval, že nepriatelia Ruska ich využijú na „spôsobenie maximálneho škody našim ľuďom“ a potom ich odvrhnú.

Ďurovčík oživil Vtáka ohniváka... potom prišiel s veľkým odhalením: Toto si nechával pre seba!
Prominenti
29. ročník medzinárodnej Balónovej fiesty
Správy
Hráč BC Slovan Dávid Abrhám hodnotí prehru o 50 bodov a titul Levíc
Basketbal

Masívny útok na Slovákov:
Slovensko zasiahlo zemetrasenie! DETAILY,
FOTO DRÁMA na Horehroní: FOTO
STRAŠNÁ TRAGÉDIA v obľúbenej turistickej lokalite: Vyslali záchranárov, hlásia obeť. Hrozné, čo sa stalo
V Barbacene zatvorili kliniku
AKTUALIZOVANÉ HRÔZA v pekárni: Žene
Autobus s mladými športovcami
