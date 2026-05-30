Európa čelí invázii agresívneho druhu mravcov: Vytvára SUPERKOLÓNIE, preniká do domov a poškodzuje káble!

BERLÍN - Európska krajina čelí rastúcej invázii agresívneho druhu mravcov Tapinoma magnum zo Stredomoria. Od prvého výskytu v roku 2009 sa tento druh rýchlo šíri do ďalších regiónov a vytvára početné superkolónie, ktoré prenikajú do domov a poškodzujú elektroinštalácie.
Z Nemecka prichádzajú znepokojivé správy o rýchlej expanzii invázneho druhu mravcov Tapinoma magnum. Tento agresívny hmyz pochádzajúci z oblasti Stredomoria sa v krajine objavuje už od roku 2009, no odborníci upozorňujú, že jeho výskyt sa v posledných rokoch zrýchľuje a zasahuje nové regióny.
Invázia, ktorá postupuje na sever Európy
Tapinoma magnum sa v Nemecku prvýkrát objavila v roku 2009. Najskôr bola zaznamenaná v Bádensku-Württembersku, Hesensku a Porýní-Falcku. Odvtedy sa šíri ďalej a odborníci varujú, že problém sa môže dotknúť aj ďalších európskych krajín.
Podľa informácií portálu PolskiObserwator.de najväčšie riziko predstavujú superkolónie, ktoré sa dokážu rýchlo rozrastať a obsadzovať rozsiahle územia. Mravce si zakladajú hniezda v blízkosti budov, v pôde okolo základov či v technických priestoroch.
Prenikajú do domov a môžu poškodzovať inštalácie
Mravce sú známe svojou agresivitou a schopnosťou prenikať do interiérov. Odborníci upozorňujú, že môžu narúšať elektroinštalácie, káble či iné technické prvky v budovách. Kontakt s nimi môže byť nepríjemný aj pre ľudí, keďže druh je považovaný za „hryzavý“.
Najčastejšou cestou, ako sa mravce dostávajú do nových oblastí, je obchod s rastlinami a substrátmi. Skryť sa môžu v kvetináčoch, koreňových baloch, v záhradnej zemine či sadeničkách kupovaných do záhrad. Preto odborníci odporúčajú dôkladne kontrolovať rastliny pred vysadením – najmä zeminu okolo koreňov a dno kvetináčov.
Ako ich rozpoznať? Nie je to jednoduché
V Nemecku žije viac ako 120 druhov mravcov, takže identifikácia nie je jednoduchá. Tapinoma magnum má však niekoľko typických znakov. Po rozpučení vydáva chemicko‑sladkastý zápach pripomínajúci acetón a namiesto úzkych chodníčkov vytvára široké „autostrády“ z množstva robotníc. Kolónie sú extrémne početné a rýchlo sa rozrastajú.
Pri podozrení na výskyt tohto druhu sa neodporúča používať agresívne insekticídy v domácnosti. Najbezpečnejšie je kontaktovať miestny úrad, odbornú deratizačnú službu alebo regionálnych špecialistov na invázne druhy.