Austrália výrazne zvýši výdavky na drony: Reaguje tak na nové konflikty

SYDNEY - Austrália zvýši výdavky na nákup a výrobu dronov aj prostriedkov na ich zneškodňovanie. Sumou päť miliárd austrálskych dolárov (3,01 miliardy eur). reaguje na meniaci sa charakter konfliktov vrátane vojny na Ukrajine a na Blízkom východe. V utorok to oznámil austrálsky minister obrany Richard Marles, píše o tom agentúra AFP podľa informácií rezortu obrany.
„V súčasnosti vynakladáme desať miliárd austrálskych dolárov – v priebehu nasledujúcej dekády na tieto účely vynaložíme až 15 miliárd dolárov,“ uviedol Marles. Doplnil, že vláda vo štvrtok zverejní Národnú obrannú stratégiu na rok 2026.
Podľa ministra rozhodnutie ovplyvnili skúsenosti z najnovších konfliktov, kde sa vo veľkom využívajú lacné a masovo vyrábané drony vrátane tých z Iránu. Canberra plánuje posilniť nielen vývoj menších bezpilotných systémov, ale aj technológie na ich neutralizáciu. „Vidíme, čo sa deje na Blízkom východe - potrebujete aj schopnosti na boj proti dronom,“ uviedol.
Austrália rozvíja pokročilé autonómne projekty, ako sú podmorské drony Ghost Shark či bezpilotné lietadlá Ghost Bat, ktoré majú spolupracovať s bojovými stíhačkami. Marles zdôraznil, že autonómne technológie sa stávajú kľúčovým prvkom moderného vedenia vojny a krajina ich potrebuje aj vzhľadom na svoju geografiu – rozsiahle pobrežie a relatívne riedke osídlenie.
Austrália v posledných rokoch mení svoju obrannú stratégiu v reakcii na rastúcu vojenskú silu Číny v regióne. V rámci partnerstva AUKUS so Spojenými štátmi a Spojeným kráľovstvom plánuje v nasledujúcej dekáde získať technológie pre ponorky s jadrovým pohonom.