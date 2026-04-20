Prezidentské voľby v Peru: Sčítavanie hlasov sprevádzajú nejasnosti a protesty

LIMA - Najmenej 3000 Peruáncov protestovalo v nedeľu v hlavnom meste Lima a požadovalo prepočítanie hlasov v nedávnych prezidentských voľbách, informuje agentúra AFP.
Výsledky prvého kola prezidentských volieb v Peru budú zverejnené až v polovici mája, informovala v sobotu predstaviteľka volebnej komisie po chaotickom hlasovaní, ktoré viedlo k tesnému výsledku. Po spracovaní 93,3 percenta hlasov vedie pravicová kandidátka Keiko Fujimoriová so ziskom 17 percent. Do druhého kola postupujú dvaja najúspešnejší kandidáti, pričom tesný súboj sa rysuje medzi ľavicovým kandidátom Robertom Sánchezom, ktorý získal 12 percent hlasov, a ultrakonzervatívnym Rafaelom Lópezom Aliagom s 11,9 percentami.
Stúpenci Aliagu a členovia občianskych združení žiadali, aby boli ich hlasy uznané, píše AFP. K protestom došlo po tom, čo sa objavili obvinenia z podvodu voči tamojšiemu Národnému volebnému úradu v súvislosti s nedostatkami v organizácii a logistike hlasovania. Voľby sprevádzali meškania v doručovaní volebných materiálov, ktoré donútili úrady predĺžiť hlasovanie v niektorých častiach hlavného mesta Lima až do pondelka. Podľa pozorovateľskej misie Európskej únie však hlasovanie bolo v poriadku.
Práve López Aliaga, bývalý starosta Limy, je najhlasnejším kritikom prieťahov vo voľbách, a bez konkrétnych dôkazov vzniesol obvinenia z volebných podvodov. Vyzval tiež na anulovanie výsledkov hlasovania. V prezidentských voľbách, ktoré sa v tejto politicky nestabilnej andskej krajine konali 12. apríla, sa uchádzalo o funkciu rekordných 35 kandidátov. Štyria z posledných ôsmich prezidentov Peru boli odvolaní parlamentom.