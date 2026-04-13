Fujimoriová po voľbách v Peru: Hlási víťazstvo nad ľavicou

LIMA - Peruánska pravicová prezidentská kandidátka Keiko Fujimoriová v pondelok oznámila víťazstvo krajiny nad ľavicovým „nepriateľom“. Informuje o tom agentúra AFP.
Tesný súboj o prvé miesto
V pondelok ráno miestneho času prvé oficiálne výsledky ukázali, že dcéra bývalého autoritárskeho prezidenta Alberta Fujimoriho získala 17 percent hlasov, pravicový exprimátor Limy Rafael López Aliaga mal 16 percent.
V rozhovore pre svojich podporovateľov Fujimoriová povedala, že výsledky sú „veľmi pozitívnym znamením pre našu krajinu“. „Nepriateľom je ľavica,“ povedala a dodala, že „podľa týchto výsledkov rýchleho sčítania by sa (ľavicoví kandidáti) do druhého kola nedostali“. López Aliaga predtým tvrdil, že došlo k „vážnemu volebnému podvodu“, a vyzval svojich podporovateľov na protesty.
Volebné komplikácie a zásahy polície
Vzhľadom na hodinové meškania počas volieb polícia a prokurátori vtrhli do sídla Národného úradu pre volebné procesy v snahe zistiť, kto je na vine. Hlasovať nemohlo približne 63.000 voličov a volebná komisia rozhodla, že v pondelok sa opäť otvorí 13 volebných miestností. Problémy sa dali predvídať vzhľadom na 35 kandidátov, keď hlasovací lístok s ich menami mal takmer pol metra.
Kampani dominovala násilná trestná činnosť a korupcia. Miera vrážd v Peru sa za desaťročie viac ako zdvojnásobila a počet hlásených prípadov vydierania sa zvýšil z 3200 na 26.500.
V predvečer volieb Fujimoriová pre agentúru AFP povedala, že v prípade víťazstva požiada o špeciálne právomoci a počas prvých 100 dní „obnoví poriadok“ - vyšle armádu do väzníc, deportuje nelegálnych migrantov a posilní hranice. Okrem novej hlavy štátu voliči rozhodovali aj o zložení Kongresu, ktorý bude mať po 34 rokoch opäť dve komory: Poslanecká snemovňa bude mať 130 a Senát 60 členov.
Boj o druhé kolo pokračuje
Ak sa predbežné výsledky volieb potvrdia, Fujimoriová už štvrtýkrát postúpi do druhého kola. Doteraz vždy tesne prehrala - v roku 2011 s Ollantom Humalom, v roku 2016 s Pedrom Pablom Kuczynským a v roku 2021 s Pedrom Castillom. Pri posledných dvoch voľbách tvrdila, že došlo k podvodu, a destabilizovala tým politickú situáciu v krajine.
Jej otec Alberto Fujimori bol prezidentom Peru v rokoch 1990 až 2000. Presadil ekonomické reformy a potlačil maoistickú partizánsku skupinu Sendero Luminoso (Svetlý chodník). Po prepuknutí obrovského korupčného škandálu bol prinútený rezignovať a za korupciu a porušovanie ľudských práv ho odsúdili na 25 rokov väzenia. Zomrel v roku 2024.