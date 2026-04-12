Východ Slovenska čaká ďalšia mrazivá noc: Teploty klesnú pod nulu! Meteorológovia vydali výstrahy

BRATISLAVA - Vo viacerých lokalitách Slovenska, najmä na východe, hrozí v noci z nedele na pondelok (13. 4.) mráz. Predstavuje ohrozenie pre vegetáciu. Meteorológovia preto vydali výstrahy prvého stupňa pre takmer celý Košický a Prešovský kraj a pre okres Revúca. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.
„Vo výške dvoch metrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus jeden až mínus štyri stupne Celzia. Očakávaný mráz v dvoch metroch nie je v danej ročnej dobe a oblastiach zriedkavý a môže poškodiť vegetáciu,“ upozornili meteorológovia. Výstraha platí predbežne od polnoci do pondelka 8.00 h.
(Zdroj: SHMÚ)