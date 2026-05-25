Tragická nehoda na diaľnici: Minibus vpálil do zaparkovaného autobusu, hlásia 17 obetí!

ISLAMABAD - Po prekročení povolenej rýchlosti narazil v pondelok v severozápadnom Pakistane minibus do autobusu zaparkovaného pri diaľnici. Incident si vyžiadal 17 mŕtvych a päť zranených, informovala polícia a záchranári. Informuje o tom agentúra AP.
Nehoda sa stala v provincii Chajbar Paštúnchwá. Predbežné zistenia naznačujú, že ju spôsobila nedbanlivosť vodiča, uviedol generálny riaditeľ záchrannej služby Rescue 1122.
Autobus s cestujúcimi smeroval do údolia Svát, obľúbenej turistickej destinácie. Záchranári a polícia odviezli zranených a telá mŕtvych do nemocnice, dodal riaditeľ.
Dopravné nehody v Pakistane sú časté najmä v dôsledku zlej infraštruktúry, bezohľadnej jazdy a nedostatočnému presadzovaniu dodržiavania dopravných predpisov.