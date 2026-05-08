Piatok8. máj 2026, meniny má Ingrida, zajtra Roland

Bývalá vedkyňa NASA šokuje: Trikrát bola na druhom svete! Zažila niečo úžasné, odvtedy sa smrti nebojí

Ingrid Honkalová
Ingrid Honkalová (Zdroj: www.ingridhonkala.com)
WASHINGTON - Bývalá vedkyňa spolupracujúca s NASA tvrdí, že počas troch zážitkov blízkych smrti videla rovnaký „svet za hranicou života“. Ingrid Honkalová hovorí, že po svojich skúsenostiach úplne prestala mať strach zo smrti.

Tvrdí že smrť zažila trikrát

Kolumbijská vedkyňa NASA Ingrid Honkalová tvrdí, že počas života prežila tri zážitky blízke smrti a každý z nich vraj sprevádzali rovnaké pocity aj vízie.

55-ročná odborníčka, ktorá získala doktorát z morských vied a pracovala pre NASA aj americké námorníctvo, opísala svoje skúsenosti v rozhovoroch pre zahraničné médiá.

Prvý incident sa mal odohrať ešte v jej detstve, keď ako dvojročná spadla do nádrže s ľadovou vodou v rodinnom dome. Ďalší zážitok vraj nasledoval po nehode na motocykli vo veku 25 rokov a tretí počas operácie, keď jej prudko klesol krvný tlak.

Počas zážitkov vraj necítila strach

Honkalová tvrdí, že namiesto paniky pocítila pri všetkých troch situáciách zvláštny pokoj.

„Namiesto strachu prišiel hlboký pokoj a ticho,“ opísala podľa New York Post.

Tvrdí, že mala pocit oddelenia vedomia od vlastného tela a vnímala samu seba akoby zvonka. Podľa jej slov išlo o stav „čistého vedomia“, v ktorom necítila čas ani hranice medzi sebou a okolím.

„Všetko bolo navzájom prepojené,“ tvrdí vedkyňa.

Najsilnejší dojem v nej podľa vlastných slov zanechal práve prvý zážitok z detstva. Tvrdí, že počas topenia údajne videla svoju matku a akýmsi spôsobom ju dokázala „privolať“ späť domov, kde ju následne našla a oživila.

Veda a spiritualita sa podľa nej nevylučujú

Po svojich skúsenostiach sa Honkalová rozhodla venovať vedeckej kariére, pretože chcela lepšie pochopiť realitu a fungovanie vedomia.

Dlhé roky o svojich zážitkoch verejne nehovorila a sústredila sa na výskum. Neskôr však podľa vlastných slov dospela k presvedčeniu, že veda a spiritualita nemusia stáť proti sebe.

„Možno len skúmajú tú istú záhadu z rôznych uhlov,“ uviedla.

Svoje skúsenosti opísala aj v knihe Dying To See The Light.

Skeptici hovoria o halucináciách

Príbehy o zážitkoch blízkych smrti pravidelne vyvolávajú diskusie medzi vedcami aj lekármi. Kritici podobných tvrdení upozorňujú, že podobné vízie môžu byť výsledkom halucinácií alebo psychologických reakcií mozgu počas extrémneho stresu.

Niektoré štúdie naznačujú, že ľudský mozog môže v kritických momentoch vytvárať intenzívne obrazy či pocity pokoja ako formu obranného mechanizmu.

Honkalová však trvá na tom, že jej skúsenosti boli skutočné a zásadne zmenili jej pohľad na život aj smrť.

„Smrť už nevnímam ako koniec,“ tvrdí.

Viac o téme: SmrťVedkyňaNASAPosmrtný životIngrid Honkalová
