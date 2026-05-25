Umelecký svet ponorený do sĺz: Zomrel operný spevák Pavol Dvorský († 71)

BRATISLAVA - Slovensko zasiahla smutná správa! Zomrel operný spevák Pavol Dvorský, bývalý dlhoročný sólista Štátnej opery v Banskej Bystrici a člen operného zboru Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave. Mal 71 rokov.
Pavol Dvorský vyrastal v umeleckej rodine. Je bratom svetoznámeho operného speváka Petra, spevákmi sú aj bratia Miroslav a Jaroslav.
„So smútkom sme sa pred niekoľkými dňami dozvedeli správu o úmrtí bývalého sólistu Štátnej opery, ktorý počas svojho umeleckého pôsobenia patril k osobnostiam nášho divadla a zanechal svoju stopu v jeho histórii,“ uviedla Štátna opera na sociálnej sieti.
„Do operného súboru v Banskej Bystrici – vtedy Divadla Jozefa Gregora Tajovského – nastúpil absolvent bratislavského konzervatória Pavol Dvorský v sezóne 1983/84 spolu s manželkou, sopranistkou Alenou Gallovou. Umelecké vedenie súboru ho perspektívne pasovalo za sólistu, ktorý mal prevziať žezlo barytónového odboru po práve odchádzajúcom Jaroslavovi Kosecovi († 2020). Vtedajší umelecký šéf a dirigent Miroslav Šmíd († 2006) mal k dispozícii aj miesto pre soprán, pretože odchod do zahraničného angažmán ohlásila vtedajšia Kosecova manželka Ľubica Orgonášová,“ spomína vtedajšia dramaturgička Štátnej opery Mária Glocková.
„Pamätám si, že Pavol spieval na konkurze romantický a verdiovský repertoár, pričom na požiadavku umeleckého šéfa – "niečo po slovensky" – iba prikývol a prítomná manželka pohotove doplnila: „My spievame iba v origináli“. Ďalej už spievať nemusel. Jeho mäkký a vrúcny lyrický barytón zahviezdil a umeleckú radu presvedčil. Čakala ho nová scéna, postavy, kolektív, ktorý ho intenzívne vnímal aj ako brata "veľkého" a slávneho Petra,“ dodala.
Pavol Dvorský sa narodil 23. decembra 1954 v Hornej Vsi, okr. Partizánske. V roku 1981 absolvoval Konzervatórium v Bratislave a spolu s manželkou Alenou Gallovou nastúpil do operného súboru DJGT v Banskej Bystrici, kde bol v rokoch 1983–1985 sólistom opery. Od roku 1986 bol členom operného zboru SND v Bratislave, kde účinkoval aj v menších operných postavách. Ako člen slávneho "klanu" operných spevákov – bratov Dvorských – účinkoval aj v mnohých koncertoch a gala večeroch.