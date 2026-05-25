Brutálny útok v Turčianskych Tepliciach: Syn dobodal matku (66) do hlavy a tela, žena bojuje o život!

TURČIANSKE TEPLICE – V jednom z rodinných domov v Turčianskych Tepliciach došlo k brutálnemu krvavému útoku, pri ktorom syn zaútočil nožom na vlastnú matku. Staršia žena utrpela vážne zranenia hlavy i tela a v kritickom stave ju museli záchranári urýchlene transportovať do nemocnice. Podozrivého muža už spacifikovala polícia.
O desivom incidente, ktorý sa odohral v ranných hodinách, informoval portál tvnoviny. Na mieste okamžite zasahovali všetky záchranné zložky vrátane policajných hliadok. Podľa prvotných informácií mal len 37-ročný muž v dome napadnúť svoju 66-ročnú matku. Útočník mal v ruke nôž, ktorým ženu najmenej trikrát bodol do oblasti hlavy a horných častí tela.
Zranenia staršej ženy boli natoľko vážne, že ju privolaná posádka rýchlej lekárskej pomoci musela po prvotnom ošetrení v kritickom stave previezť do najbližšej nemocnice. Lekári v týchto chvíľach bojujú o jej život. "Na mieste zasahujú policajné zložky, ktoré vykonávajú prvotné procesné úkony.
Podozrivá osoba bola zadržaná priamo na mieste. Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to situácia dovolí," uviedla na sociálnej sieti polícia.