Kauza Kuciak a príprava vrážd prokurátorov pokračuje výsluchom Zoltána Andruskóa

PEZINOK - Hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov pokračuje výsluchom kľúčového svedka Zoltána Andruskóa. Za sprostredkovanie novinárovej vraždy si odpykáva 15-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Obžalovaní Marian K., Alena Zs. a Dušan K. sú prítomní v pojednávacej miestnosti.
„Budem vypovedať,“ povedal Andruskó na začiatku pondelkového hlavného pojednávania. V novembri 2025 mu bolo prerušené trestné stíhanie v kauze prípravy vrážd prokurátorov, keďže sa mal výraznou mierou podieľať na objasnení trestného činu. Rovnako tak orgány činné v trestnom konaní prerušili aj trestné stíhanie Miroslava Marčeka v tejto veci.
Pätnásťročný trest väzenia si Andruskó aktuálne odpykáva vo väznici v Banskej Bystrici. Na hlavnom pojednávaní priblížil, že Alenu Zs. pozná od roku 2010, Mariana K. raz osobne stretol a raz spolu komunikovali telefonicky. Obžalovaného Dušana K. pozná cez jeho nevlastného otca a Darka D. nepozná.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.
Andruskó naďalej usvedčuje Alenu Zs. z objednávky vraždy Kuciaka
S Alenou Zs. sa podľa jeho slov zoznámil v roku 2010 na internete. Kontaktovať ho mala s prosbou o pomoc, keďže mala finančné problémy. Ich vzťah označil ako kamarátsky. Nie je podľa neho pravda, že by Alene Zs. dlhoval peniaze, okrem 20.000 eur, ktoré mal dostať ako zálohu za sprostredkovanie vraždy súčasného generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku.
Policajti sa mu mali vyhrážať
Obžalovaná mala podľa Andruskóa naliehať, aby k došlo vykonaniu skutku. „Ja som (obžalovanému Dušanovi K., pozn. TASR) povedal, že nech sa nikomu nič nestane. Nechcel som, aby niekto bol zavraždený,“ zdôvodnil, prečo podľa neho napokon k vražde prokurátora neprišlo. Na hlavnom pojednávaní opisoval aj okolnosti, za ktorých si mala obžalovaná u neho objednať Kuciakovu vraždu. „Ja som s tým oslovil Szabóa a Marčeka. Stretli sme sa, oni asi deň rozmýšľali, či to chcú urobiť alebo nechcú,“ doplnil s tým, že dvojica sa napokon na vykonanie vraždy podujala. Andruskó opisoval aj okolnosti, za ktorých mu mala obžalovaná odovzdať peniaze za vraždu novinára.
Andruskó okrem iného uviedol, že sa mu mali v minulosti vyhrážať policajti, aby v ekonomických veciach a v prípade prípravy vrážd prokurátorov „držal hubu, lebo dopadne zle“. Vedomosť mal podľa jeho slov aj o skoršej vražde bývalého primátora Hurbanova Lászlóa Basternáka. Na hlavnom pojednávaní v pondelok tvrdil, že v minulosti dostal sprostredkovaný odkaz, ktorý mal pochádzať od vtedajšieho policajného prezidenta, aby mlčal, lebo dopadne ako exprimátor Hurbanova.